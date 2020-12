Bayern-Lokomotiv - Kingsley Coman, le titi a laissé place au cador

Formé au PSG, Kingsley Coman, trop souvent blessé, vit ces derniers mois ses plus belles heures en carrière depuis son départ de la capitale en 2014.

Mais où s'arrêtera Kingsley Coman ? On l'avait quitté, héroïque, à Lisbonne, avec un but victorieux en finale de la Ligue des Champions face au (1-0), le 23 août dernier. On se déleste désormais chaque semaine de ses exploits, aussi bien sur les pelouses européennes que sur celles de .

À en croire certaines mauvaises langues, le joueur formé, ironie du sort, au PSG, n'était pourtant qu'un jeune ailier doté de qualités athlétiques au-dessus de la moyenne ayant la chance d'intégrer, chaque année ou presque, des clubs abonnés aux trophées. Lors du Final Four de la C1, le natif de la capitale en avait certes profité pour étoffer considérablement son palmarès, y ajoutant (déjà) un 20ème trophée à seulement 24 ans. Simplement aux bons endroits aux bons moments ?

L'été indien de Kingsley Coman

Au fil des semaines, le joueur du prouve qu'il ne saurait se résumer à cela. Samedi soir, il a encore fait étalage de ses qualités en signant trois passes décisives dans le choc allemand du week-end, face au (3-3). Souvent déroutant mais jugé trop peu décisif ces dernières années, celui qui a rarement été épargné par les blessures est désormais l'un des ailiers les plus crains du continent. En 12 matches disputés cette saison toutes compétitions confondues, le Français a inscrit cinq buts et délivré 7 passes décisives pour ses partenaires. Un bilan plus qu'honorable, qui confirme les progrès affichés par Kingsley Coman ces derniers mois.





Absent de la Coupe du Monde 2018, durant laquelle les Bleus ont été sacrés en , celui qui compte 26 sélections avec la bande de Didier Deschamps semble être fin prêt à participer à l'Euro 2021 cet été. "Je n'ai pas eu la chance de gagner la . En 2016, on a vécu une belle expérience avec l'Euro en , mais ça s'est mal terminé (finale perdue contre le , 0-1 a.p.). J'espère ne pas rater la dernière marche cette fois", prévenait l'ancien de la Juve, dans les colonnes du Parisien.

Dribbleur, athlète hors du commun, fin passeur et redoutable contre-attaquant, le Bavarois est bourré de qualités. Encore fallait-il les mettre au service du collectif et se montrer décisif... C'est de plus en plus le cas, et l'exigence de son entraîneur au Bayern, Hansi Flick, n'y est probablement pas étrangère.

"Le Coman de 2020 n'est plus celui de novembre 2015"

"Il est important pour lui, non seulement de faire des passes décisives, mais aussi d’utiliser ses qualités pour marquer des buts. Cela fait également partie de son travail en , car nous ne nous contentons pas de jouer dans une seule compétition", avait glissé l'Allemand en conférence de presse, après la démonstration de son jeune protégé face à l’ (4-0) en Ligue des Champions, lequel avait été l'auteur d’un doublé et d'une passe décisive face aux Colchoneros. Intenable.





"J’attends d’un joueur comme lui qu’il utilise ses qualités dans toutes les compétitions. Je sais qu’il les a et, dans les prochaines semaines, nous verrons ce qu’il peut faire", avait ensuite ajouté l'ancien adjoint de Joachim Löw avec la Mannschaft, refusant de céder à l'engouement du moment. Plus d'un mois plus tard, force est de constater qu'il apparaît délicat de ne pas embarquer à bord du train Kingsley Coman, tant le tricolore semble avoir passé un cap. Le fruit d'un changement de mentalité.

"J'essaie de tendre vers davantage de variété et d'efficacité. Les buts sont devenus très importants. Donc je me fais violence, j'essaie d'être plus égoïste. J'ai, toutefois, encore une marge de progression. Mais c'est une évidence : le Coman de 2020 n'est plus celui de novembre 2015 lors de ma 1re sélection", a expliqué le principal intéressé, toujours dans les colonnes du Parisien. Si le Bayern Munich est déjà assuré de terminer en tête de son groupe, Kingsley Coman aura de nouveau l'occasion d'asseoir sa transformation ce mercredi soir (21h), face au . Un match à priori sans enjeux, sauf pour ceux qui, comme lui, courent après le temps perdu.