Barcelone (F) – Lyon (F) : L’OL chute face au Barça en finale de C1 (2-0)

Les équipes féminines du Barça et de l’OL s’affrontaient samedi en finale de la Ligue des Champions. Score final, 2-0.

L’Olympique Lyonnais défiait le Barça samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions féminine. Un choc remporté par les Catalanes qui conservent leur titre de championnes d’Europe.

Getty Images

Dominées, les Lyonnaises tiennent

Tenante du titre, l’équipe féminine du Barça remettait son sacre en jeu ce samedi contre l’OL. Une équipe lyonnaise qui a déjà connu la gloire à huit reprises sur la scène européenne alors que le Barça n’avait que deux titres jusqu’à ce soir. Les Fenottes, en quête d’un doublé Championnat – C1, ont été dominées par les Barcelonaises en première mi-temps. Mais les filles de Sonia Bompastor ont su contenir les dangers jusqu’à la pause. Malgré quelques fulgurances côté lyonnais, le premier acte s’est achevé sur un score nul et vierge.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le Barça assomme l’OL

En deuxième période, les Fenottes décidaient de laisser le ballon aux Catalanes. Ces dernières en ont profité pour enchaîner les situations dangereuses sur le camp lyonnais. Des actions qui finiront par être fructueuses avec l’ouverture du score d’Aitana Bonmati à la 63e. Sonnées, les Lyonnaises sortaient enfin et s’offraient assez de situations pour revenir au score. Mais elles ne trouveront jamais le chemin des filets et prenaient même un deuxième but dans le temps additionnel par le biais d’Alexia Putellas (90+5). L’OL disait donc adieu à un 9e sacre continental laissant ainsi, le Barça remporter la troisième Ligue des Champions de son histoire et la deuxième consécutive.