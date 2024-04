Barça – PSG, Mbappé a créé une grosse bagarre dans les vestiaires après la victoire

La fin du Barça-PSG a été très chaude dans les vestiaires. Kylian Mbappé a été à l’origine d’une bagarre après la qualification parisienne.

Arrivé au Stade de Montjuïc en tant que perdant à la suite du match aller (2-3) au Parc des Prince, le Paris Saint-Germain était reparti en tant que grand vainqueur. Les hommes de Luis Enrique s’étaient imposés (1-4) face au Barça devant ses milliers de supporters. Mais en dehors du terrain, une bagarre a éclaté dans les vestiaires.

La phrase de Mbappé qui soulève la tempête

Avec un doublé, Kylian Mbappé a largement contribué à la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des champions où ils auront à en découdre avec le Borussia Dortmund. Mais après cette victoire du PSG contre le Barça (1-4), les joueurs des deux clubs se sont affrontés en dehors de la pelouse.

Getty

Selon les informations de Mundo Deportivo, plusieurs joueurs parisiens ont embêté les joueurs du Barça, se référant à la remontada de 2017. L'un de ceux qui sont entrés dans le tunnel des vestiaires les plus excités a été Kylian Mbappé, qui était entré en criant et en célébrant de manière très vindicative avec plusieurs coéquipiers. « C'est le football et c'est sur le terrain qu'il faut parler », a lancé Kylian Mbappé à très haute voix dans un espagnol couramment parlé.

La bagarre !

Ces propos du capitaine de l’Equipe de France ont véritablement touché les joueurs du FC Barcelone qui étaient déjà énervé contre le Bondynois en raison de sa célébration qu’ils ont interprétée comme une « hésitation ». En effet, certains joueurs du FC Barcelone l'ont poursuivi.

Getty

Ensuite, un carambolage s'est formé dans lequel il y a eu des insultes, des cris et des bousculades. Entre les joueurs, le staff technique et le personnel d'assistance et de sécurité, une foule d’une soixantaine de personnes s'est formée. Heureusement, le sang n'est pas tombé et il n'y a pas non plus eu d'attaques ou de dommages physiques à regretter, au-delà des scènes de tension dans lesquelles les membres des deux équipes se sont battus.