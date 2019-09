Barça - Valverde entretient le flou pour le retour de Messi, absent face à Getafe

En conférence de presse, Ernesto Valverde a entretenu le flou sur la durée d’indisponibilité de Lionel Messi, sorti sur blessure contre Villarreal.

Avant de se déplacer sur la pelouse de ce samedi (16h00), dans le cadre de la 7e journée de , Ernesto Valverde s’est présenté face à la presse pour sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Et une question brûlait bien évidemment les lèvres des journalistes : quand est-ce que Lionel Messi, sorti sur blessure face à (2-1) mardi dernier, fera son retour ?

Comme l’expliquait le club catalan dans un communiqué publié au lendemain de la rencontre, l’Argentin souffre d’une élongation de l’adducteur gauche, mais la durée de son indisponibilité n’a pas été précisée. Et ce vendredi, l’entraîneur du Barça n’en savait visiblement pas davantage.

"Il n’y a rien de grave", assure Valverde

"Je ne sais pas combien de temps il va passer à l’infirmerie. On espère tous qu’il sera rapidement de retour avec l’équipe. Il n’y a rien de grave, il s’agit d’une petite élongation et on va voir comment cela va évoluer au cours de la semaine prochaine", a déclaré Valverde.

L'article continue ci-dessous

Une question se pose tout de même : sera-t-il disponible pour le choc face à l’ , mercredi prochain (21h) en Ligue des Champions ? Au vu de sa blessure, cela semble mal parti. Dans tous les cas, le Blaugrana n'a pas été convoqué pour la rencontre face à Getafe, tout comme Ansu Fati, qui a ressenti des douleurs au genou droit.

Le groupe du Barça pour affronter Getafe :