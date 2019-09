Rivaldo prévient le Barça pour Messi : "Le club doit le laisser se rétablir complètement"

Pour Rivaldo, le Barça ne doit pas précipiter un retour de Lionel Messi sur les terrains alors que le numéro 10 a été touché face à Villarreal.

La légende du club, Rivaldo, a mis Barcelone en garde contre un possible retour précipité de Lionel Messi. La star du club catalan a eu du mal à se remettre en forme cette saison et n'a été présent que 45 minutes lors de la victoire du club en milieu de semaine contre Villarreal.



Rivaldo, qui a passé cinq saisons au Camp Nou et a eu une carrière de joueur s'étendant sur plus de deux décennies, est catégorique: il faut laisser à Messi le temps de se remettre complètement de toute blessure persistante.

Barça, le pire début de saison de toute la carrière de Messi​



Alors que l’Argentin revient de blessure, le club doit faire attention à ne pas le renvoyer sur le terrain trop rapidement, a écrit Rivaldo dans son article pour Betfair.



"Il a 32 ans et joue au plus haut niveau depuis un moment sans repos, il est donc normal de le voir commencer à ressentir de la douleur de temps en temps.



Le club doit le laisser se rétablir complètement afin d'éviter toute récidive de ses blessures après son retour dans l'équipe. Peu importe qu'il manque deux, trois semaines ou un mois. A 30 ans, je pensais que je ne me blesserais jamais, ni ne ressentirais de la douleur, mais ce n'était pas la vérité et de tels problèmes ont commencé à se produire. Avoir 32 ans, ce n’est pas avoir 25 ans, il faut donc mieux gérer sa forme physique.



Je ne vois pas cela comme un signe de déclin de Messi, car il reviendra et aura encore quelques années au plus haut niveau."



Le Barca a révélé que le numéro 10 souffrait d'une blessure à un adducteur de la cuisse gauche.



Alors qu'il n'avait joué que face à Dortmund, Grenade et cette saison, l'Argentin a récemment remporté le prix The Best pour ses performances. Bien qu'un débat ait éclaté pour savoir si Cristiano Ronaldo ou Virgil van Dijk méritaient davantage ce prix, Rivaldo est convaincu que Messi était un digne vainqueur.



"En dépit d'avoir été un vote serré, je pense que Lionel Messi méritait ce prix pour tout ce qu'il a fait la saison dernière", a-t-il écrit.



"Oui, il n'a gagné que la , mais il a marqué plus de 50 buts et offert 20 passes décisives, disputant près de 60 matches. Parfois, on pouvait se demander ce qui valait le plus: les titres avec l'équipe ou les performances individuelles. Pour moi, cependant, il s'agit d'un prix individuel. Messi était le meilleur en 2019, même si ses équipes n'ont pas gagné autant de titres qu'elles en ont souhaité", a jugé Rivaldo.