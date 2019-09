Le Barça donne des nouvelles de Messi

Barcelone a publié une mise à jour sur le statut de Lionel Messi, sorti sur blessure contre Villarreal mardi.

Messi a été remplacé à la mi-temps mardi en raison de douleurs à l'aine, mettant ainsi un terme de manière abrupte à sa première titularisation de la saison et à sa 400e apparition en .

La date du Clasico enfin dévoilée

L'attaquant a raté les quatre premiers matches de championnat de la saison avec un problème au mollet, mais il avait fait son retour après une apparition de 30 minutes lors du match nul 0-0 face au en Champions League.

En conséquence, Messi est incertain pour la confrontation de ce week-end avec , tandis que Barcelone doit également affronter l'Inter en ligue des champions.

"Leo Messi, a un allongement au niveau de l'adducteur de la cuisse gauche. Elle est basse et sa progression déterminera sa disponibilité", précise le communiqué. Messi a récemment remporté le prix de la FIFA The Best en devançant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Messi a marqué 51 buts en 50 apparitions lors de la dernière campagne de Barcelone, signant ainsi une 10e saison consécutive avec au moins 40 réalisations.