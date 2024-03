Avec son triplé, Mbappé prouve qu’il est toujours indispensable au PSG

Pour son 1er match complet avec le PSG depuis 40 jours, Kylian Mbappé s’est offert un triplé. Une belle manière de rappeler quel grand joueur il est.

Pour la dernière sortie de son équipe du PSG avant la trêve internationale, Luis Enrique a fait le choix de titulariser sa star Kylian Mbappé. Le laisser sur le banc encore une fois était tentant, mais le technicien espagnol a probablement jugé qu’il valait mieux ne pas froisser davantage le Bondynois. Bien lui en a pris. Puisque pour ce qui était son premier match complet de championnat depuis le 2 février dernier, l’international tricolore a été grandiose. Et il a agrémenté sa brillante prestation par un triplé inscrit.

Mbappé était déchainé !

Inspiré comme à ses plus grands jours, le numéro 7 parisien a martyrisé la défense de Montpellier. Il ne lui a fallu qu’un quart d’heure du jeu pour se montrer décisif avec une passe décisive pour Vitinha. Et 22 minutes seulement pour trouver le chemin des filets, signant à l’occasion son 170e but en 200 matches avec Paris.

Ce n’était qu’une mise en bouche de son show de la soirée. Au retour des vestiaires, et à l’image de toute son équipe, Mbappé est encore monté d’un ton. Le point d’orgue de sa performance XXL a été cette frappe enveloppée de 25 mètres à la 50e minute, qui est allée se loger en pleine lucarne opposée. Un geste de grande classe qui tombait à pic car son PSG venait de se faire remonter deux buts par le MHSC.

Le festival de l’ancien monégasque ne s’est pas achevé sur ce chef d’œuvre. A la 63e minute, sur une nouvelle « assist » en profondeur de Vitinha, il a parachevé son travail à la Moisson. D’un bel enchainement contrôle - tir en pleine course, il s’assurait un triplé.

« T’es pas content ? Triplé »

Ce triplé était symbolique parce qu’il s’agissait de son 9e dans l’élite française. Le dernier à avoir réussi cette prouesse c’est Delio Onnis il y a de cela quarante ans déjà. Il a en outre atteint le total de 188 buts en Ligue 1. Il est désormais le 8e meilleur réalisateur de l’histoire de ce championnat, en dépassant notamment l’illustre Fleury Di Nallo. La barre des 200 pions est tout sauf illusoire, même s'il ne lui reste plus que quelques semaines de séjour en Hexagone.

Grâce à son rendement du soir, le probable futur madrilène est aussi devenir le meilleur buteur de la saison au sein d’un club du Top 5 européen. Il compte 38 réalisations et c’est une de plus que Harry Kane du Bayern.

Luis Enrique lui tire son chapeau

Forcément, après une telle partie, Mbappé s’est attiré des compliments de toutes parts. Y compris ceux de son coach. Cette fois, l’entraineur espagnol n’a pas évoqué la préparation de la saison à venir. Au lieu de cela, il s’est incliné devant le talent de son homme fort. « La vie est plus facile quand Mbappé est présent sur un match en entier ? Oui, je suis d’accord. Je le suis toujours. C’est mon idée depuis mon 1er jour. Et si je le faisais sortir, c’est pour lui enlever un peu de pression », a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

Avant de rejoindre l’équipe de France à Clairefontaine, Mbappé a bien pris le soin de récupérer le ballon du match. Il est aussi salué les supporters présents dans le parcage des visiteurs. Et au moment de rejoindre le vestiaire, il a donné une accolade à Luis Campos. Un geste qui laisse supposer que toutes les tensions de ces dernières semaines font à présent partie du passé. Pour le PSG, espérons que ça soit le cas car ce match à la Mosson a apporté la preuve ultime que Paris avec et sans Mbappé ce n’est clairement pas la même chose.