Luis Enrique a le droit de faire reposer Mbappé, mais il doit assumer son choix et changer sa communication

Chaque match du PSG est escorté d’un lot d’interrogations concernant Kylian Mbappé. Et Luis Enrique ne fait pas grand-chose pour que cela cesse.

Le feuilleton Mbappé n’est pas près de se terminer. Alors qu’on pensait que tout était entré dans l’ordre après le match victorieux de Ligue des Champions contre la Real Sociedad mardi dernier (2-1) voilà que Luis Enrique a remis une petite pièce dans la machine en plaçant son joueur vedette sur le banc au coup d’envoi de l’opposition contre Reims ce dimanche (1-1).

Mbappé n’a disputé que les 17 minutes de cette rencontre. C’est trop peu pour pouvoir changer le cours des évènements, même s’il s’est plutôt mis en évidence en signant deux frappes dangereuses. Le constat à tirer c’est que son temps de jeu en championnat fond comme la neige au soleil. En plus de ne pas avoir disputé un seul match de Ligue 1 dans son intégralité depuis le 2 février dernier (contre Strasbourg), il vient d’enchainer une troisième rencontre de suite sans but marqué. Cela ne lui était plus arrivé depuis fin septembre – mi octobre derniers.