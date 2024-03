L'aveu surprenant de Luis Enrique sur Mbappé après Montpellier – PSG

Luis Enrique a fait une révélation surprenante sur Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre Montpellier, dimanche.

Le Paris Saint-Germain était dans un grand soir ce dimanche. Opposé à Montpellier à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé face aux Héraultais (2-6). Une victoire qui porte en partie la signature de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Une performance qui a fait parler son entraineur, Luis Enrique en fin de match.

Luis Enrique change d’avis sur Mbappé après son triplé

Après trois matchs nuls consécutifs, le PSG renoue enfin avec la victoire en Ligue 1. Un succès qui s’ajoute à ceux en Ligue des Champions et en Coupe de France pour le plus grand plaisir de Luis Enrique. « La vie est belle et encore plus quand on gagne. C’est un privilège d’avoir autant de talents. Je l’ai dit dès le 1er jour que je suis arrivé, je suis très chanceux d’avoir ces joueurs et qui sont si combatifs », lance le technicien espagnol au micro de Prime Video.

L'article continue ci-dessous

Getty

Le choix de Luis Enrique pour ce match est la titularisation de Kylian Mbappé. Même si le Français a profité de la blessure d’Ousmane Dembélé, le coach parisien était habitué à le mettre sur le banc lors des matchs de championnat depuis quelques journées. Ce dimanche, Kylian Mbappé a particulièrement porté le PSG avec un triplé qui a fait changer d’avis Luis Enrique sur son statut. « La vie est plus facile quand Mbappé est présent sur un match en entier ? Oui, je suis d’accord. Je le suis toujours. C’est mon idée depuis mon 1er jour. Je le faisais sortir avant pour lui enlever un peu de pression », avoue l’ancien entraineur du Barça.

Luis Enrique fier de ses joueurs

Le match aurait pu connaitre un autre résultat. Alors qu’il menait 2-0, le PSG s’est fait rattraper au score avant la mi-temps. L’égalisation de Montpellier lassait présager une soirée compliquée pour les Parisiens. Mais ces derniers ont déroulé en seconde mi-temps et ont rapidement éteint les espoirs héraultais. Une réaction qui rend Luis Enrique fier de ses joueurs.

Getty

« Mon équipe a franchi un cap aujourd’hui ? Oui, on en a eu la preuve aujourd’hui. On voulait montrer plein de choses à nos adversaires, qu’on voulait être compétitifs dans tous les matches et avec tous les joueurs. On va essayer de tout gagner, et avec tout notre club », ajoute-t-il.