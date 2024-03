Montpellier – PSG : Paris renoue avec la victoire en Ligue 1 (2-6)

Montpellier recevait le PSG dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Score final, 2-6.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Montpellier dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Dans ce match important pour les deux équipes, les Héraultais n’auront existé que pendant une mi-temps face aux Parisiens.

Montpellier fait douter Paris

Montpellier démarrait cette rencontre en force et faisait déjà passer deux frayeurs sur le camp parisien avec Savanier (5e) et Leroy (9e). Les locaux se montraient menaçant en ce début de match avec Whabi Khazri qui tentait une frappe lointaine qui passait au-dessus des cages de Donnarumma (13e). Cependant, la première incursion parisienne sera fatale pour les Héraultais. Servi par Mbappé, Vitinha se débarrassait de Savanier en enroulait sa frappe qui terminait sa course au fond des filets (0-1, 14e).

L'article continue ci-dessous

Getty

Alors qu’ils commençaient à se remettre de cette ouverture du score, les locaux se faisaient doucher cette fois-ci par Kylian Mbappé qui profitait d’un bon décalage de Randal Kolo Muani pour tromper Bertaud (0-2, 22e). Montpellier ne baissait pas pour autant les armes et parvenait à réduire le score grâce à Arnaud Nordin, aidé par une bourde de Danilo (1-2 ; 30e). Les Héraultais réussissaient même à égaliser sur un penalty transformé par Teji Savanier après une faute de Donnarumma sur Coulibaly (2-2, 45+2). 2-2, c’était le score à la pause.

Mbappé et le PSG déchainés

Au retour de la pause, le PSG ne perdait pas du temps avant de reprendre les devants. Kylian Mbappé redonnait l’avantage aux Parisiens sur une frappe de 20 mètres imparable pour Bertaud (2-3, 50e). Paris ne laissait pas la chance à Montpellier de revenir cette fois-ci. Juste après Mbappé, Kang-In Lee décrochait une frappe enroulée qui nettoyait la lucarne de Bertaud (2-4, 53e).

Getty

Les Héraultais ne revenaient plus dans la partie et encaissait même un cinquième but par l’intermédiaire de…Kylian Mbappé qui s’offrait un triplé (2-5, 63e). Nuno Mendes y ajoutait même un sixième en fin de match après une belle passe de Vitinha (2-6, 89e). Déjà dans le dur au classement, Montpellier (14e, 26pts) s’enfonce encore plus au classement. De son côté, le PSG (1er, 59pts) reprend sa marche en avant et regagne enfin en championnat après trois nuls consécutifs.