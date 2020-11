Arsenal - Fabregas : "Arteta essaie encore de trouver son équipe"

Mikel Arteta "essaie toujours de trouver son équipe", selon Cesc Fabregas, qui affirme que le patron d' a besoin de temps pour mettre en œuvre ses idées "excitantes".

Arteta a reçu de nombreux éloges pour son travail à l'Emirates Stadium depuis sa nomination comme successeur permanent d'Unai Emery en décembre 2019.

Les Gunners ont redécouvert une identité distincte sous la houlette de leur ancien capitaine, avec un système de pressing élevé basé sur la défense et l'attaque en tant qu'équipe, qui a été largement récompensé au cours de la première année de son mandat.

Arsenal a conclu sa campagne 2019-20 par une course palpitante à la gloire de la Cup, et a cherché à construire sur cette plate-forme au début de la nouvelle saison, avec des résultats mitigés.

