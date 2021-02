Ansu Fati indisponible face au PSG !

Ansu Fati ne sera pas du choc de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain selon AS.

Le joueur, les médecins du club et Ramon Cugat, le chirurgien qui l’a opéré, hésitent même à fixer une date de retour pour ne pas nourrir l’anxiété de ma jeune vedette du Barça.

La priorité de Barcelone est de faire en sorte que le genou gauche de Fati récupère complètement. Le staff médical du Barça est conscients de son âge et ne veut pas le précipiter, même si son absence ressemble déjà à une éternité.

L'affrontement avec le PSG a été mentionné comme une date de retour possible pour le joueur de 18 ans depuis l'annonce de son absence de quatre mois en novembre. Cependant, son genou gauche continue de lui faire mal et lorsque la charge de travail augmente, il gonfle rapidement.

Cela rend difficile pour le joueur d'avancer sa récupération car lui et son équipe doivent constamment ralentir le processus. La situation est si mauvaise qu’il pourrait devoir retourner en salle d’opération pour remédier à la cause profonde du problème.

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas améliorer l'ambiance morose au sein du Barça. Pour rappel, les médias espagnols affirment si le Barça est dans un aussi mauvais état financièrement parlant, lui qui est actuellement dans le rouge financièrement, c'est à cause de son meilleur joueur.

L'article continue ci-dessous

En effet, le quotidien généraliste El Mundo révèle les détails du contrat signé entre le Barça et Lionel Messi en 2017. La Pulga devrait ainsi percevoir plus de 550 millions d'euros, enfonçant au passage les finances du club catalan.

On parle tout de même d'environ 138 millions d'euros par saison. Mais ce n'est pas fini, car en plus de ses émoluments fixes, d'environ 61 millions d'euros, le natif de Rosario a aussi perçu près de 11M€ par an pour ses droits à l'image.

Le président Josep Maria Bartomeu avait également accepté de donner une prime à la signature de 115.225.000 euros à Messi lors de la signature de ce fameux bail.