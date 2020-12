Andrea Pirlo (Juventus) se méfie énormément du Barça

Avant d'affronter le Barça au Camp Nou, Andrea Pirlo a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence d'avant-match.

La se déplace à Barcelone lors de la dernière journée de la phase de groupes de la . Battue 2-0 à Turin et accusant trois points de retard sur le Barça (12 points à 9), la Juventus devra s'imposer par trois buts d'écart pour terminer à la première place du groupe.

Pirlo craint le Barça mais croit en l'exploit

Et même si le Barça traverse une période compliquée en avec déjà quatre défaites en dix matches, dont une le week-end dernier, à Cadix, Andrea Pirlo redoute fortement l'équipe catalane : « Je ne pense pas que le Barça est en crise. Elle possède de très bons joueurs et ils ont un nouvel entraîneur qui met en place un nouveau projet. Nous devons croire en la victoire mais ce sera un match difficile et nous nous attendons à souffrir. Mais bien évidemment, nous aurons des opportunités à exploiter. Nous avons appris de nos erreurs à l'aller et je suis convaincu que nous pouvons créer l'exploit. »

Andrea Pirlo reconnaît d'ailleurs l'importance de finir à la première place du groupe : « Outre le classement, terminer en tête du groupe permet d'obtenir un meilleur tirage pour les huitièmes de finale. »

Buffon titulaire ?

Pour cette rencontre, Andrea Pirlo pourrait laisser Wojciech Szczesny sur le banc et titulariser Gianluigi Buffon qui revient d'une blessure à un mollet : « Gigi s'est entraîné ces deux derniers jours, il va bien et est parfaitement remis de sa blessure. Ça pourrait être sa soirée, il mérite de jouer un match aussi important. Oui, il pourrait jouer. »

Pirlo encense Rabiot

Interrogé sur la belle saison d'Adrien Rabiot, Andrea Pirlo a tressé les louanges de l'international français : « Je suis très heureux des performances d'Adrien. Il fait une bonne saison. Je connaissais le joueur mais j'ai aussi découvert l'homme. En travaillant avec lui tous les jours, j'ai vu que c'était un bon gars et un travailleur acharné. Il faut garder à l'esprit qu'il n'utilise encore que 70% de son potentiel et qu'il peut faire encore mieux. Il a tout pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. »

Un duel Messi/Ronaldo ?

Ce Barcelone-Juventus sera peut-être l'occasion de voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronter. Toutefois, Messi a été laissé au repos lors des deux derniers matches de son équipe en Ligue des champions. Interrogé par les journalistes sur la célèbre rivalité entre l'Argentin et le Portugais, Pirlo a réaffirmé son admiration pour les deux joueurs : « Messi et Ronaldo sont deux extra-terrestres. Depuis dix ans, ils dominent la planète foot et se partagent les Ballons d'or. Nous avons de la chance d'avoir Ronaldo dans notre équipe. Il peut encore battre de nombreux records et nous devons l'aider pour ça. »

Concernant la rumeur Messi au PSG, Pirlo préfère botter en touche : « Il faut demander au Barça et au PSG. Ce n'est pas de mon ressort. »