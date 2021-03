Aguero quittera Manchester City à la fin de la saison

A travers un communiqué, Manchester City vient de faire savoir que Sergio Aguero ne portera plus ses couleurs la saison prochaine.

Le club anglais de Manchester City vient d'annoncer que son attaquant attitré Sergio Aguero quitterait le club à la fin de la saison.

L'Argentin est en fin de contrat cet été et les Sky Blues ont confirmé qu'il ne signerait pas de nouveau bail.

Aguero, qui est arrivé à City depuis l'Atletico Madrid en 2011, ne manquera pas d'attirer l'intérêt d'un certain nombre de grands clubs. Il se murmure que Barcelone et le Paris St-Germain seraient déjà à ses trousses dans l'espoir de l'accueillir gratuitement lors du prochain mercato.

Une dernière saison tronquée pour Aguero

Aguero espérait continuer avec les Eastlands mais il n'a entamé que cinq matches de Premier League et de Ligue des champions cette saison après avoir contracté le Covid-19 et aussi subi une blessure. Opéré l'été dernier, il n'a repris la compétition qu'en octobre. Il a ensuite eu un souci aux ischio-jambiers et a raté 10 autres matchs à cause de la réglementation sur les coronavirus. Depuis, il est de retour mais peine à retrouver le meilleur de sa forme.

Avec 257 buts en 384 matches joués, Aguero est le meilleur buteur de l'histoire de City. En 2017, il avait dépassé le record d'Eric Brook, qui était vieux de 78 ans. Il a également été l'artisan du moment le plus emblématique de l'histoire du club - et peut-être de la Premier League - lorsque son but victorieux de dernière minute contre QPR lors du dernier match de la saison 2012 a permis la conquête du titre face Manchester United à la faveur d'une meilleure différence de buts.

Aguero est le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League - et quatrième au total. En outre, il a remporté 10 trophées majeurs au cours de son séjour de dix ans à l'Etihad. Un bilan qui pourrait encore s'améliorer d'ici le mois de mai prochain puisque City reste en course pour un quadruplé historique.

Haaland pour le remplacer à City ?

"La contribution de Sergio à Manchester City au cours des 10 dernières années ne peut être sous-estimée", a déclaré le président Khaldoon Al Mubarak sur le site Web du club. "Sa légende restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football. Ce n’est pas encore le moment des adieux. Il reste encore beaucoup à faire dans le reste du temps que nous avons avec Sergio, et nous attendons avec impatience sa contribution aux défis qui nous attendent."

Pep Guardiola s'est débrouillé sans Aguero pendant la majeure partie de la saison, mais il est certain qu'il aura besoin de lui lors de la dernière lligne droite de la saison. Ensuite, viendra le temps de lui trouver un successeur digne de ce nom. Le Norvégien Erling Haaland est cité comme un potentiel remplaçant pour El Kun. Il ne sera pas facile cependant de mettre la main sur le prodige de Dortmund que toute l'Europe s'arrache.