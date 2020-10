Juventus, Agnelli pas rancunier envers Sarri

Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a indiqué qu’il n’en veut pas à son ancien coach Maurizio Sarri.

Arrivé à Turin pour assurer la suite de Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri ne sera resté qu’une seule saison à la tête de la formation bianconera. Il a offert un nouveau Scudetti, mais a échoué dans toutes les autres compétitions. Son départ prématuré était donc inévitable.

Sarri a failli à sa mission, mais les responsables piémontais ne lui en veulent pas. C’est ce qu’on pourrait déduire à partir des propos tenus par le président du club, Andrea Agnelli, en conférence de presse. « J'ai d'excellents souvenirs de Sarri en tant que personne: cultivée, avec des intérêts différents au-delà du football. Je suis extrêmement heureux qu'il ait remporté le Scudetto avec nous ».

L'article continue ci-dessous

Agnelli regrette les finales perdues avec Sarri

Tout en le remerciant, l’homme fort de la n’a pas manqué de rappeler que Sarri n’a pas rempli les objectifs qui lui ont été fixés « Je n'oublie pas non plus les déceptions: nous avons perdu deux finales, et cela nous frustre encore, ainsi que l'élimination en huitièmes de finale de la », a-t-il confié. En gros, il a apprécié l'homme, mais pas l'entraineur.

Plus d'équipes

C’est Andrea Pirlo qui a repris le flambeau du côté de Turin, et Agnelli a bon espoir qu’avec ce jeune technicien la Juve puisse réaliser une glorieuse saison. « A l'intérieur d'un vestiaire une alchimie est créée, à mon avis cela n'a pas été créé avec Maurizio », a souligné le cacique turinois.