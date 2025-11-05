Mardi soir, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-2) a fait parler toute l’Europe. Luis Diaz, buteur à deux reprises, a vécu une soirée aussi glorieuse que catastrophique. Auteur d’un geste dangereux sur Achraf Hakimi, il a laissé le Parc des Princes dans un climat tendu, l’international marocain quittant la pelouse en larmes. Depuis, le Colombien s’est muré dans le silence… jusqu’à ce message publié sur Instagram, tentant de calmer le tumulte. Retour sur un épisode qui enflamme les réseaux et pourrait coûter cher au joueur bavarois.
PSG-Bayern : Luis Diaz brise le silence après avoir blessé Achraf Hakimi
Une soirée folle, du sommet à la chute
Tout avait pourtant commencé comme dans un rêve pour Luis Diaz. Deux éclairs, deux frappes, deux buts, et le Bayern semblait marcher sur l’eau. Le Colombien s’offrait un doublé retentissant dans un match brûlant comptant pour la Ligue des champions. De quoi affoler les statistiques : il devenait seulement le deuxième joueur à inscrire un doublé et recevoir un carton rouge dans une même rencontre de C1, après Antoine Griezmann.
Puis, tout a basculé. Sur un duel mal maîtrisé, Diaz a violemment percuté la cheville d’Achraf Hakimi. Le latéral parisien, submergé de douleur, a quitté la pelouse en pleurs, soutenu par le staff médical du PSG. L’arbitre n’a pas hésité une seconde : rouge direct. Et le stade a retenu son souffle.
Des critiques virulentes, un soutien du club
Aussitôt, les réseaux sociaux se sont embrasés. Messages accusateurs, insultes, montages, débats enflammés : Luis Diaz s’est retrouvé au cœur d’une tempête numérique. Le Bayern, lui, a pris sa défense, soulignant qu’il n’y avait pas de volonté de blesser.
Contrairement à d’autres crises, l’attaquant n’a pas répondu dans la minute ni en zone mixte. Aucun mot après la rencontre, aucune interview. Silence total… jusqu’au lendemain.
Diaz prend la parole
Finalement, l’ancien joueur de Liverpool s’est exprimé via Instagram, dans un message simple, calme, presque introspectif :
« C’était une nuit pleine d’émotions. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains ».
Aucune justification, pas d’excuse détournée, juste une forme de lucidité devant l’ascenseur émotionnel vécu. Une façon d’apaiser ? Peut-être. Le débat, lui, continue.
Les nouvelles pour Hakimi, la sanction pour Diaz
Du côté parisien, l’inquiétude domine. Achraf Hakimi doit passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. Les premières tendances ne rassurent pas : il pourrait manquer plusieurs semaines, et la CAN approche dangereusement.
Pour Diaz, le verdict disciplinaire arrive. Une suspension minimum d’un match est automatique. Il ne jouera donc pas contre Arsenal le 26 novembre. Mais l’UEFA peut aller plus loin. Le règlement indique que « dans le cas d’une infraction grave, les instances disciplinaires de l’UEFA sont habilitées à aggraver la sanction ». Résultat possible : jusqu’à trois matchs d’absence, ce qui toucherait aussi les rencontres face au Sporting CP (9 décembre) et à l’Union Saint-Gilloise (21 janvier). Un retour éventuel ? Le 28 janvier, contre le PSV Eindhoven.