PSG-Bayern : Luis Diaz brise le silence après avoir blessé Achraf Hakimi

Un doublé, une expulsion, la polémique... puis un message lourd de sens. Luis Diaz sort enfin du silence après son tacle sur Hakimi.

Mardi soir, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-2) a fait parler toute l’Europe. Luis Diaz, buteur à deux reprises, a vécu une soirée aussi glorieuse que catastrophique. Auteur d’un geste dangereux sur Achraf Hakimi, il a laissé le Parc des Princes dans un climat tendu, l’international marocain quittant la pelouse en larmes. Depuis, le Colombien s’est muré dans le silence… jusqu’à ce message publié sur Instagram, tentant de calmer le tumulte. Retour sur un épisode qui enflamme les réseaux et pourrait coûter cher au joueur bavarois.

