PSG-Bayern : que risque Luis Diaz après son vilain tacle sur Achraf Hakimi ?

Le geste de Luis Diaz n’a pas été pris à la légère. « Brutal », « dangereux », « horrible »… ce sont autant de qualificatifs que l’on retrouve dans les colonnes de la presse allemande ce mercredi matin. Alors que le premier acte le voyait briller avec un doublé qui semblait lui assurer une soirée mémorable, l’attaquant colombien a perdu le ballon peu avant la mi-temps et fauché Achraf Hakimi d’un tacle par-derrière totalement incontrôlé.

La cheville gauche du Parisien a été prise dans un étau, et le joueur est resté plusieurs minutes au sol avant d’être évacué, soutenu par le staff parisien. Le Marocain devrait manquer plus d'un mois de compétition. Le carton rouge direct est tombé sans surprise après le visionnage de la VAR, malgré les protestations du banc bavarois. Une séquence qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison européenne de Diaz.