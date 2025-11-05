La soirée de Ligue des champions mardi a été intense, mais elle restera longtemps dans les mémoires pour une raison dramatique. Luis Diaz, héros du Bayern Munich grâce à son doublé en première période face au PSG, a terminé le match expulsé pour un tacle violent sur Achraf Hakimi. Les images du latéral droit marocain, au sol, prostré et en larmes, ont choqué l’Europe du football. Désormais, l’avenir du Colombien dans cette compétition se dessine avec incertitude : combien de rencontres de Ligue des champions manquera-t-il à son équipe ? Quels seront les contours de la sanction ? Tentons de faire le point.
PSG-Bayern : que risque Luis Diaz après son vilain tacle sur Achraf Hakimi ?
Une faute sévèrement jugée par les médias allemands
Le geste de Luis Diaz n’a pas été pris à la légère. « Brutal », « dangereux », « horrible »… ce sont autant de qualificatifs que l’on retrouve dans les colonnes de la presse allemande ce mercredi matin. Alors que le premier acte le voyait briller avec un doublé qui semblait lui assurer une soirée mémorable, l’attaquant colombien a perdu le ballon peu avant la mi-temps et fauché Achraf Hakimi d’un tacle par-derrière totalement incontrôlé.
La cheville gauche du Parisien a été prise dans un étau, et le joueur est resté plusieurs minutes au sol avant d’être évacué, soutenu par le staff parisien. Le Marocain devrait manquer plus d'un mois de compétition. Le carton rouge direct est tombé sans surprise après le visionnage de la VAR, malgré les protestations du banc bavarois. Une séquence qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison européenne de Diaz.
Kompany défend Diaz, mais la sanction semble inévitable
Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, est resté mesuré en conférence de presse. « Cela peut arriver... Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre. Il (Diaz) ne l’a pas fait exprès. Il y a l’intensité du match qui va dans les deux sens », a-t-il déclaré.
Malgré ces propos, la lourdeur de l’action laisse peu de doute : Luis Diaz, qui devient le deuxième joueur à inscrire un doublé et expulsé derrière Griezmann, devrait faire face à une sanction significative de l’UEFA. Son comportement sur le terrain, jugé violent et dangereux, entre dans la catégorie des fautes sévères.
Vers trois matchs de suspension en Ligue des champions
Selon Le Parisien, le règlement de l’UEFA prévoit une suspension automatique d’un match pour tout carton rouge, ce qui privera Diaz de la rencontre face à Arsenal, programmée le 26 novembre. Mais l’instance européenne peut décider d’aggraver la sanction dans le cadre d’une infraction grave, selon l’article 63.01 du règlement de la C1, qui stipule que « dans le cas d’une infraction grave, les instances disciplinaires de l’UEFA sont habilitées à aggraver la sanction ».
En pratique, la suspension pourrait atteindre trois matchs et affecter également les rencontres contre le Sporting CP (9 décembre) et l’Union Saint-Gilloise (21 janvier), avant un éventuel retour lors de la dernière journée de phase régulière, le 28 janvier sur la pelouse du PSV Eindhoven.
Historiquement, une sanction dépassant trois matchs reste rare. Depuis 2020, seul Stefan Savic avait été écarté quatre matchs après un coup de coude sur Antonio Rüdiger, une peine finalement réduite à trois rencontres.