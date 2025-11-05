C1 : Doublé et carton rouge, Luis Diaz rejoint Griezmann dans un cercle très fermé

Paris a plié sous les frappes d’un joueur en feu. Luis Diaz, en réussite totale, a frappé deux fois pour donner l’avantage au Bayern Munich et faire vaciller un Parc qui commençait à s’habituer aux soirées tranquilles en Europe. Le Colombien a d’abord incarné la justesse, l’explosivité et le froid réalisme, avant qu’un geste mal contrôlé ne transforme ses applaudissements en stupeur.

Après deux buts, l’ailier bavarois a en effet reçu un carton rouge sans discussion possible. Son tacle violent sur Achraf Hakimi a stoppé net son euphorie et glacé le stade. Hakimi, en larmes, a quitté le terrain sur assistance médicale, laissant les supporters du PSG et ceux de la sélection marocaine craindre le pire.