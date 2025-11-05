Ce match PSG-Bayern Munich (1-2) ne manquera pas de rester dans les mémoires. Paris restait sur une série parfaite en Ligue des champions, mais le Bayern Munich a refroidi le Parc des Princes. Au cœur de cette affiche électrique, un nom : Luis Diaz. L’attaquant colombien, étincelant puis malheureux, a soufflé le chaud et le froid en l’espace de 90 minutes. Auteur d’un doublé précieux pour les Bavarois, il a ensuite quitté ses partenaires plus tôt que prévu, sanctionné pour un geste totalement incontrôlé sur Achraf Hakimi. Une soirée au parfum d’exploit et de drame, qui l’inscrit, malgré lui, dans un club très restreint de joueurs capables d’autant marquer que faire basculer leur destin en Ligue des champions.
C1 : Doublé et carton rouge, Luis Diaz rejoint Griezmann dans un cercle très fermé
- Getty
Diaz, héros et coupable en un seul match
Paris a plié sous les frappes d’un joueur en feu. Luis Diaz, en réussite totale, a frappé deux fois pour donner l’avantage au Bayern Munich et faire vaciller un Parc qui commençait à s’habituer aux soirées tranquilles en Europe. Le Colombien a d’abord incarné la justesse, l’explosivité et le froid réalisme, avant qu’un geste mal contrôlé ne transforme ses applaudissements en stupeur.
Après deux buts, l’ailier bavarois a en effet reçu un carton rouge sans discussion possible. Son tacle violent sur Achraf Hakimi a stoppé net son euphorie et glacé le stade. Hakimi, en larmes, a quitté le terrain sur assistance médicale, laissant les supporters du PSG et ceux de la sélection marocaine craindre le pire.
- getty
Une soirée rare dans l’histoire de la Ligue des champions
Selon les données du compte spécialisé OptaJean, le Colombien devient seulement le deuxième joueur de l’histoire de la compétition à réussir un doublé avant de se faire expulser dans le même match. Et le premier nom dans ce cercle très restreint n’a rien d’anodin : Antoine Griezmann, en 2021, avec l’Atlético de Madrid face à Liverpool. L’ancien international français avait, lui aussi, inscrit deux buts, avant de quitter le terrain sur un geste mal maîtrisé, le pied finissant dans le visage de Roberto Firmino.
Un triste parallèle, mais qui témoigne d’une chose : cette soirée place Diaz dans une case statistique singulière, entre performance exceptionnelle et erreur fatale.
- AFP
Kompany prend la défense de son joueur
En conférence de presse, Vincent Kompany a tenu à souligner l’absence d’intention malveillante de son attaquant. L’entraîneur du Bayern a déclaré :
« C’est dommage pour Hakimi mais que voulez-vous que je vous dise ? Le match s’est joué sur une énorme intensité, cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre. Il (Diaz) n’a pas fait exprès. Je défends les intérêts de mon équipe d’abord, mais quand j’ai vu qu’il était blessé… J’espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra utiliser tout son talent pour le PSG et le Maroc. Mais encore une fois, ça va tellement vite, à ce niveau de compétition ».
Une prise de parole qui tente de calmer les débats autour du geste, même si la conséquence sur Hakimi s’annonce lourde : le Marocain devrait manquer entre quatre et six semaines.
- AFP
Une stat qui confirme la forme de Diaz
Cette soirée folle ne doit pas occulter le niveau actuel du Colombien. Toujours selon OptaJean, Luis Diaz a déjà pesé sur 15 buts du Bayern toutes compétitions confondues cette saison (10 réalisations et 5 passes décisives). Seuls trois joueurs font mieux sur le continent : Harry Kane (25), Kylian Mbappé (20) et Erling Haaland (18). Une preuve de son importance, mais aussi du contraste violent entre son éclat offensif et sa sortie sous tension au Parc.