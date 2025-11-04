Tacle sauvage sur Hakimi : le coup dur absolu pour le PSG

La scène a glacé le Parc des Princes. À quelques secondes de la mi-temps du choc entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi tentait de s'échapper sur le flanc droit lorsque Luis Diaz l'a fauché par-derrière, les deux pieds en avant. Le choc a été brutal. La cheville du Marocain a tourné dans un angle contre nature. Hakimi est resté au sol, prostré, le visage enfoui dans la pelouse. Puis les larmes sont venues. Deux médecins parisiens ont dû le porter pour l'aider à quitter le terrain. Le joueur qui ne ratait jamais un match depuis un an et demi venait de tout perdre en une fraction de seconde. L'arbitre, après avoir consulté la VAR, a sorti le carton rouge. Trop tard. Le mal était fait.

Hakimi évacué en pleurs : le moment qui a glacé le Parc

Ce n'était même pas la première défection de la soirée. Ousmane Dembélé avait déjà quitté le terrain en début de match, victime d'une rechute aux ischio-jambiers. Mais la blessure de Hakimi est d'une autre gravité. L'impression initiale laisse craindre plusieurs mois d'absence pour le 6e du dernier Ballon d'Or. Pour le PSG, c'est un coup de massue. Le latéral marocain était devenu indispensable, enchaînant les performances de haut niveau sans jamais montrer de signes de fatigue. Un soldat infatigable qui ne connaissait pas la blessure. Jusqu'à ce mardi soir.

L'ironie cruelle de cette soirée, c'est que Luis Diaz avait été le héros de la première mi-temps. Auteur d'un doublé qui mettait le Bayern sur de bons rails, le Colombien semblait marcher sur l'eau. Puis est venu ce geste. Un tacle incontrôlé, limite méchant, qui a tout gâché. On ne saura jamais s'il y avait de l'intention. Mais le résultat est là : Hakimi est sorti en pleurs, le visage ravagé par la douleur et l'incompréhension. Ce genre de geste n'a rien à faire sur un terrain de football. Et le carton rouge ne répare rien.

Getty Images

Le Maroc privé de son meilleur joueur pour la CAN

Au-delà du PSG, c'est tout un pays qui vient de perdre son héros. Achraf Hakimi, favori pour être élu joueur africain de l'année, devait être le leader des Lions de l'Atlas lors de la CAN 2025, organisée à domicile du 21 décembre au 18 janvier. Tout le royaume rêvait de le voir soulever le trophée devant son public. Le Maroc n'a plus gagné la CAN depuis 1976. Quarante-neuf ans d'attente. Et voilà que leur meilleur joueur, leur capitaine, risque de manquer l'intégralité de la compétition. Un drame national qui dépasse le simple cadre sportif.

Le PSG est en passe de perdre ce match contre le Bayern. Mais l'enjeu était minime. Ce qui restera de cette soirée, c'est l'image de Hakimi effondré, porté par deux médecins, abattu, le regard vide. Un joueur qui ne ratait jamais un match, fauché en plein élan par un geste irresponsable. Et la pilule est d'autant plus amère que la blessure est survenue le soir de son 27e anniversaire. . Et tout ça pour quoi ? Un tacle sauvage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Coup dur absolu.