Le départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, officialisé dans la nuit de mardi à mercredi, provoque déjà des remous hors de France. À peine son aventure phocéenne refermée, la Premier League s’agite autour de son profil, toujours très coté depuis son passage remarqué à Brighton.
OM : à peine limogé, De Zerbi intéresse déjà deux géants de Premier League
- AFP
Un départ qui réveille l’Angleterre
L’OM a confirmé la fin de sa collaboration avec le technicien italien après un peu plus d’un an et demi sur le banc. L’information, évoquée quelques heures plus tôt, a rapidement traversé la Manche. Là-bas, le nom de De Zerbi conserve un certain prestige.
Entre 2022 et 2024, il avait marqué les esprits à Brighton. Sous sa direction, le club avait décroché la sixième place de Premier League en 2023, le meilleur classement de son histoire, et validé une première qualification européenne. Un travail salué pour sa cohérence et son audace.
- (C)Getty Images
Manchester United toujours attentif
À 46 ans, De Zerbi figure depuis longtemps dans les radars de Manchester United. Son nom circule à Old Trafford depuis près de deux ans. Il avait même passé un entretien en mai 2024 pour succéder à Erik ten Hag. Finalement, le Néerlandais avait conservé son poste… avant de quitter le club quelques mois plus tard, en novembre, au profit de Ruben Amorim.
Après l’éviction d’Amorim le 7 janvier, la piste De Zerbi a ressurgi. Pourtant, l’intérimaire Michael Carrick a lancé son mandat de manière convaincante avec quatre victoires consécutives et un nul en championnat. Selon les informations rapportées par le Daily Mail, les dirigeants mancuniens envisagent plutôt un recrutement l’été prochain que de modifier l’organigramme en cours de saison.
Malgré cela, la cote de Roberto De Zerbi reste solide chez les Red Devils. Et l’idée d’un retour en Angleterre ne le laisse pas insensible.
- Calciomercato
Tottenham également sur les rangs
Manchester United ne constitue pas le seul prétendant potentiel. Tottenham, en grande difficulté en Premier League avec une 16e place et seulement cinq points d’avance sur la zone rouge, surveille aussi la situation.
Le club londonien pourrait chercher un nouveau souffle si Tomas Frank venait à quitter ses fonctions. Dans ce contexte instable, le profil offensif et exigeant de De Zerbi séduit plusieurs décideurs anglais.
- Getty
Une porte laissée entrouverte
Faut-il rappeler qu’avant la réception de Liverpool en Ligue des champions le 21 janvier dernier (défaite 0-3), Roberto De Zerbi avait évoqué l’Angleterre lors d’un entretien accordé à TNT Sports : « La Premier League est différente des autres championnats dans le monde mais pour le moment, je suis concentré seulement sur Marseille ».
Depuis, le décor a changé. L’élimination en C1 par Bruges (3-0) en Belgique, la lourde défaite au Parc des Princes (5-0) le week-end dernier et une relation fragilisée avec le vestiaire ont conduit à cette séparation.
- AFP
Qui pour prendre la suite à l’OM ?
Pendant que l’Angleterre s’active, Marseille doit gérer l’urgence. Le nom d’Habib Beye revient avec insistance. Ancien défenseur olympien, désormais entraîneur, il séduit une partie des décideurs. Dans le même temps, sa piste circule aussi du côté de Nantes, mais la tendance marseillaise gagne en épaisseur.
À court terme, RMC Sport évoque une solution intérimaire pour le déplacement face à Strasbourg samedi (17h), lors de la 22e journée de Ligue 1. Jacques Abardonado et Romain Ferrier, coach de l’équipe réserve, représentent des options crédibles.
À Marseille, tout va vite. Très vite. Et pendant que l’OM cherche un nouveau guide, l’Angleterre guette déjà le prochain mouvement de Roberto De Zerbi.