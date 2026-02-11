OM : à peine limogé, De Zerbi intéresse déjà deux géants de Premier League

L’OM a confirmé la fin de sa collaboration avec le technicien italien après un peu plus d’un an et demi sur le banc. L’information, évoquée quelques heures plus tôt, a rapidement traversé la Manche. Là-bas, le nom de De Zerbi conserve un certain prestige.

Entre 2022 et 2024, il avait marqué les esprits à Brighton. Sous sa direction, le club avait décroché la sixième place de Premier League en 2023, le meilleur classement de son histoire, et validé une première qualification européenne. Un travail salué pour sa cohérence et son audace.