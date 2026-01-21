Ligue des champions : l’OM submergé, Liverpool enfonce le clou au Vélodrome

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée très difficile mercredi face à Liverpool FC, largement vainqueur 3-0 au Stade Vélodrome lors de la UEFA Champions League. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Marseillais ont concédé une défaite logique et sévère, aggravée dans le temps additionnel, qui les fait glisser à la 19e place du classement à une journée de la fin.

Dès l’entame, Liverpool a imposé son rythme et son intensité. L’OM, en difficulté au milieu et trop friable défensivement, a rarement réussi à sortir proprement le ballon. Offensivement, les Olympiens ont été presque inexistants, se heurtant à un bloc anglais serein et bien organisé. La seule véritable opportunité marseillaise de la première période est venue d’Amine Gouiri, dont la frappe a été captée par Alisson Becker (27e).

Liverpool frappe au pire moment, puis déroule

Les Reds, plus tranchants, ont multiplié les situations dangereuses. Alexis Mac Allister a tenté sa chance dès la 20e minute, avant que Mohamed Salah ne se procure une occasion franche à la 40e. La différence est intervenue juste avant la pause, sur un coup franc malin de Dominik Szoboszlai, glissé sous le mur marseillais à la 45e minute pour surprendre Gerónimo Rulli (0-1). Un coup dur pour l’OM, puni au pire moment.

a seconde période n’a pas inversé la tendance. Malgré quelques situations isolées, dont une tentative de Mason Greenwood (52e) et une frappe d’Hamed Traoré (60e), Marseille n’a jamais réussi à installer un rapport de force favorable. À l’inverse, Liverpool a continué à se montrer menaçant, avec notamment deux occasions d’Hugo Ekitike (59e, 65e) et une frappe de Florian Wirtz repoussée par Rulli (63e).

Sous pression constante, l’OM a fini par céder une deuxième fois. À la 72e minute, Jeremie Frimpong a débordé côté droit avant de centrer dangereusement, provoquant un but contre son camp de Rulli (0-2). Un symbole cruel d’une soirée à sens unique.

En fin de match, Marseille, contraint de se découvrir, a laissé de larges espaces. Liverpool en a profité dans le temps additionnel : lancé dans la profondeur, Cody Gakpo a ajusté Rulli à la 91e minute pour sceller définitivement le sort de la rencontre (0-3). Une conclusion sévère mais cohérente au vu de la physionomie du match.

Malgré un Vélodrome plein, seuls les supporters anglais ont exulté. L’OM reste maître de son destin avant un déplacement décisif à Bruges, mais devra afficher un tout autre visage pour espérer poursuivre son parcours européen.