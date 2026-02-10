Rennes : à peine Limogé, Habib Beye envoyé chez un autre grand de Ligue 1

L’aventure rennaise d’Habib Beye s’est arrêtée net après un revers à Lens. Arrivé pour tenter de redresser une équipe en difficulté, alors 16e du championnat, le technicien sénégalais n’a pas eu le temps d’installer sa patte. Son passage éclair ne gomme toutefois pas l’intérêt que plusieurs clubs portent à son profil.

Libre de tout contrat, Beye reste perçu comme un entraîneur capable d’insuffler une énergie nouvelle dans des contextes tendus. Une réputation qui continue de le suivre.