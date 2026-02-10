Le limogeage d’Habib Beye par le Stade Rennais n’a pas calmé les rumeurs, bien au contraire. Quelques heures après la défaite à Lens (3-1), l’ancien coach du Red Star se retrouve déjà associé à un autre banc prestigieux de Ligue 1. Du côté de Nantes, l’idée s’installe doucement dans les discussions.
Rennes : à peine Limogé, Habib Beye envoyé chez un autre grand de Ligue 1
- AFP
Une séparation rapide avec Rennes
L’aventure rennaise d’Habib Beye s’est arrêtée net après un revers à Lens. Arrivé pour tenter de redresser une équipe en difficulté, alors 16e du championnat, le technicien sénégalais n’a pas eu le temps d’installer sa patte. Son passage éclair ne gomme toutefois pas l’intérêt que plusieurs clubs portent à son profil.
Libre de tout contrat, Beye reste perçu comme un entraîneur capable d’insuffler une énergie nouvelle dans des contextes tendus. Une réputation qui continue de le suivre.
Le FC Nantes en embuscade
À Nantes, le nom d’Habib Beye ne surgit pas par hasard. L’hypothèse a refait surface après un message posté par Théo Boyer, supporter influent des Canaris et réalisateur du documentaire « Raynald Denoueix, le jeu avant le je ». Sur ses réseaux, il écrit sans détour : « Ça sent le Habib Beye sur le banc du FC Nantes dans quelques semaines tout ça… ».
Dans un club où chaque rumeur prend vite de l’ampleur, cette phrase a relancé les spéculations. D’autant plus que l’histoire entre Beye et le FC Nantes ne date pas d’hier.
Une piste déjà explorée en 2024
Fin décembre 2024, Habib Beye se trouvait tout proche de rejoindre la Beaujoire. Les échanges avec la direction nantaise avaient bien avancé. L’accord n’a finalement pas abouti, pour une question liée à la composition du staff, restée floue en interne.
Quelques semaines plus tard, Rennes s’était positionné. Aujourd’hui, le contexte change. Et certaines réticences pourraient s’estomper.
Un contexte favorable à un nouveau rebond
Officiellement, les Kita maintiennent leur confiance envers Ahmed Kantari. Mais le terrain parle. Cinq défaites sur les six dernières rencontres, un climat instable, et une pression constante autour du club. À Nantes, les choix peuvent basculer vite.
Dans ce cadre, Habib Beye présente plusieurs atouts. Il est libre. Il connaît déjà les contours du projet nantais. Une partie des supporters l’identifie. Et son profil tranche avec l’existant.
Pour l’heure, rien n’est acté. Mais dans un championnat où les bancs chauffent vite, l’idée fait son chemin. Et à Nantes, ce genre de scénario n’a jamais vraiment surpris personne.