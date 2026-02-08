Le Paris Saint-Germain affrontait l’Olympique de Marseille, dimanche soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Un Classique à sens unique pour les Parisiens qui auront fait d’une bouchée les Phocéens, pour le plus grand plaisir du Parc des Princes.
Dembélé en démonstration, Paris inflige une manita à l’OM (5-0)
- AFP
Dembélé met le PSG devant, l’OM transparent
Grand soir au Parc des Princes ce dimanche. Et les grandes soirées sont réservées aux grands joueurs, à l’image d’Ousmane Dembélé. Muet depuis quelques semaines, le Ballon d’Or a attendu un soir de Classique en Ligue pour justifier son statut. Mais avant, c’est toute l’équipe du PSG qui semblait injouable pour l’OM, notamment en première mi-temps. Dès le coup d’envoi de la rencontre, les Parisiens mettaient les pieds sur le ballon avec Désiré Doué (3e) et Bradley Barcola (8e) qui se signalaient déjà sur les buts de Jeffrey De Lange. Mais contrairement à ces derniers, Ousmane Dembélé, lui, ne se manquait sur un caviar offert par Nuno Mendes pour ouvrir le score et lancer les hostilités (1-0, 12e).
Moment choisi par les Marseillais pour amorcer leur première attaque conclue par une frappe d’Amine Gouiri sortie par Matvey Safonov (15e). Paris poursuivait sa domination et Barcola touchait le poteau (22e) avant une parade de De Lange devant Doué (32e). Mais juste après, Ousmane Dembélé venait doucher l’Olympique de Marseille. Après une glissade de Leonardo Balerdi, le champion du monde 2018 éliminait l’Argentin et se débarrassait de Facundo Medina avant de fusiller De Lange du pied droit (2-0, 37e). Si Dembélé voyait sa nouvelle frappe fuir le cadre (43e), le score ne bougeait plus avant la mi-temps.
- AFP
Marseille s’incline devant la puissance parisienne
Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi décidait de lancer Igor Paixao à la place d’Ethan Nwaneri pour apporter plus de vitesse en attaque. Un changement tactique loin de faire effet puisque c’est le PSG qui dictait toujours le tempo de la rencontre. Jeffrey De Lange détournait d’abord une frappe de Joao Neves (49e) avant de voir la tentative de Senny Mayulu mourir sur le poteau (50e). Les hommes de Luis Enrique enchaînaient les assauts mais manquaient un peu de réalisme dans le dernier geste. Ce sont finalement les Phocéens qui les y aidaient avec Facundo Medina qui contrait un centre de Joao Neves dans ses propres buts (3-0, 65e).
C’était le calice jusqu’à la lie pour l’OM qui encaissait un quatrième but dans la foulée sur un bijou de Khvicha Kvaratskhelia qui avait profité d’une déviation de Dembélé pour armer sa frappe (4-0, 66e). Le cauchemar prenait encore plus son sens après le but de Kang-In Lee qui surprenait le gardien néerlandais (5-0, 74e). Le ballon restait toujours dans les pieds des Parisiens qui auraient pu alourdir le score si Kvaratskhelia (89e) et Nuno Mendes (90e) n’avaient pas touché la barre dans les dernières minutes. Score final, 5-0. Ce succès permet au Paris Saint-Germain (1er, 51 pts) de récupérer le fauteuil de leader aux dépens du Racing Club de Lens (2e, 49 pts). L’émotion est, par contre, toute autre du côté de l’Olympique de Marseille (4e, 39 pts) qui se retrouve désormais hors du podium.