Dembélé en démonstration, Paris inflige une manita à l’OM (5-0)

Grand soir au Parc des Princes ce dimanche. Et les grandes soirées sont réservées aux grands joueurs, à l’image d’Ousmane Dembélé. Muet depuis quelques semaines, le Ballon d’Or a attendu un soir de Classique en Ligue pour justifier son statut. Mais avant, c’est toute l’équipe du PSG qui semblait injouable pour l’OM, notamment en première mi-temps. Dès le coup d’envoi de la rencontre, les Parisiens mettaient les pieds sur le ballon avec Désiré Doué (3e) et Bradley Barcola (8e) qui se signalaient déjà sur les buts de Jeffrey De Lange. Mais contrairement à ces derniers, Ousmane Dembélé, lui, ne se manquait sur un caviar offert par Nuno Mendes pour ouvrir le score et lancer les hostilités (1-0, 12e).

Moment choisi par les Marseillais pour amorcer leur première attaque conclue par une frappe d’Amine Gouiri sortie par Matvey Safonov (15e). Paris poursuivait sa domination et Barcola touchait le poteau (22e) avant une parade de De Lange devant Doué (32e). Mais juste après, Ousmane Dembélé venait doucher l’Olympique de Marseille. Après une glissade de Leonardo Balerdi, le champion du monde 2018 éliminait l’Argentin et se débarrassait de Facundo Medina avant de fusiller De Lange du pied droit (2-0, 37e). Si Dembélé voyait sa nouvelle frappe fuir le cadre (43e), le score ne bougeait plus avant la mi-temps.