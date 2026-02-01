La crise ne se limite plus au terrain. À l’Olympique de Marseille, les contre-performances sportives ont laissé place à une atmosphère électrique en interne, révélatrice d’un vestiaire sous pression. Après le nul concédé face au Paris FC (2-2), alors que tout semblait maîtrisé, les signaux d’alerte se sont multipliés. À la Commanderie, la sérénité a laissé place à la nervosité, exposant un OM fragilisé, où les tensions entre joueurs et staff deviennent de plus en plus visibles.
Nouvelles frictions à l'OM, les révélations hallucinantes sur le vestiaire
- AFP
Une bagarre éclate entre les joueurs à la Commanderie
Selon les informations de La Provence et relayées par RMC Sport, les esprits se sont sérieusement échauffés à l’OM dimanche, au lendemain du match nul frustrant contre le Paris FC. Lors de la séance réservée aux remplaçants, une altercation aurait opposé Geoffrey Kondogbia à Arthur Vermeeren, deux milieux en concurrence directe à l’OM. Le premier aurait multiplié les fautes appuyées sur le second, sans intervention immédiate du staff.
Toujours selon La Provence, la situation aurait rapidement dégénéré, illustrant un malaise profond au sein de l’OM. Cette scène, survenue loin des caméras, symbolise une fracture latente dans un groupe déjà éprouvé par une semaine cauchemardesque, marquée par une lourde défaite à Bruges (3-0) et une élimination prématurée de la Ligue des champions.
- AFP
Roberto De Zerbi vire Amir Murillo de l’OM
Le climat tendu à l’OM ne s’est pas limité aux joueurs. Après le revers européen, Roberto De Zerbi aurait également eu des mots très durs à l’encontre d’Amir Murillo, toujours d’après La Provence. Le technicien italien reprocherait au défenseur panaméen plusieurs erreurs directes ayant conduit à des buts encaissés par l’OM, dans une période où chaque détail pèse lourd.
La réponse du club a été immédiate et radicale. Amir Murillo a été rétrogradé avec l’équipe réserve de l’OM et invité à se trouver une porte de sortie avant la fermeture du mercato. Le message envoyé par la direction sportive de l’OM est clair : aucun état d’âme ne sera toléré dans un contexte aussi délicat. Une invitation qui concernerait également tous les joueurs insatisfaits de leur situation actuelle.
- AFP
Une spirale sportive inquiétante à Marseille
Ces tensions internes s’inscrivent dans une saison déjà marquée par l’irrégularité et les scénarios cruels pour l’OM. Face au Paris FC, les Marseillais ont une nouvelle fois craqué dans les dernières secondes, concédant un but fatal après avoir mené 2-0 jusqu’à la 80e minute. Un scénario malheureusement récurrent pour l’OM cette saison.
Avant ce nouvel épisode, l’OM avait déjà laissé filer des points ou des qualifications dans les derniers instants contre le Sporting, l’Atalanta ou encore le PSG lors du Trophée des champions. Autant de coups portés au mental d’un groupe désormais sous tension permanente, incapable de verrouiller ses matchs dans les moments clés.
Dans ce contexte brûlant, l’OM n’a pourtant pas le luxe de s’apitoyer. Dès mardi, les Phocéens joueront gros face à Rennes en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre capitale, puisque cette compétition représente la meilleure chance pour l’OM de décrocher un premier trophée depuis 2012 et de sauver une saison jusque-là chaotique.