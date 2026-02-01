Nouvelles frictions à l'OM, les révélations hallucinantes sur le vestiaire

Selon les informations de La Provence et relayées par RMC Sport, les esprits se sont sérieusement échauffés à l’OM dimanche, au lendemain du match nul frustrant contre le Paris FC. Lors de la séance réservée aux remplaçants, une altercation aurait opposé Geoffrey Kondogbia à Arthur Vermeeren, deux milieux en concurrence directe à l’OM. Le premier aurait multiplié les fautes appuyées sur le second, sans intervention immédiate du staff.

Toujours selon La Provence, la situation aurait rapidement dégénéré, illustrant un malaise profond au sein de l’OM. Cette scène, survenue loin des caméras, symbolise une fracture latente dans un groupe déjà éprouvé par une semaine cauchemardesque, marquée par une lourde défaite à Bruges (3-0) et une élimination prématurée de la Ligue des champions.