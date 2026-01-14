De Zerbi à l'OM, l'énorme bombe

L'ancien coach de Brighton & Hove Albion compte de nombreux admirateurs à Old Trafford, selon un récent article. Le club a nommé Michael Carrick entraîneur par intérim suite au départ de Ruben Amorim et travaille déjà à la nomination de son successeur permanent cet été.

De Zerbi est actuellement à la tête de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, mais son nom a régulièrement circulé pour le poste à United. Il aurait été interviewé en 2024, mais aurait décliné l'offre. Il aurait même montré le projet de contrat à ses joueurs pour les motiver. Cet entretien a eu lieu avant la nomination d'Amorim à United, et des rumeurs suggèrent que le club pourrait de nouveau tenter de recruter l'Italien.

Le Daily Mail affirme que le technicien de 46 ans souhaiterait revenir en Premier League, après avoir déjà entraîné Brighton, et qu'il aurait plusieurs admirateurs au sein de la direction d'Old Trafford. Cela dit, il est également possible que Carrick suive les traces d'Ole Gunnar Solskjaer et s'impose comme entraîneur permanent dans les prochains mois.

L'Olympique de Marseille occupe actuellement la troisième place de Ligue 1, derrière Lens, leader du championnat, et le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Son contrat court jusqu'en 2027, mais il est loin d'être le seul candidat. Manchester United pourrait également se tourner vers des options potentiellement moins onéreuses, Oliver Glasner, Marco Silva et Andoni Iraola – respectivement de Crystal Palace, Fulham et Bournemouth – étant tous susceptibles de quitter leurs clubs respectifs. La Coupe du Monde devrait également faire émerger de nouveaux candidats. Thomas Tuchel pourrait bien quitter son poste à la tête de l'équipe d'Angleterre, tout comme Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, et Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil.

De Zerbi a déclaré qu'il resterait à Marseille jusqu'au départ du directeur sportif Medhi Benatia, confiant aux journalistes : « Benatia aime Marseille, peut-être même plus que moi, puisqu'il y est né et y a grandi. C'est lui qui m'a fait venir. Je suis quelqu'un de loyal et honnête. Le jour où Benatia partira, je partirai aussi. Je ne pense pas qu'il faisait allusion à un éventuel départ ; il faudrait lui poser la question directement. Je suis arrivé ici grâce à Medhi et Pablo [Longoria, président de Marseille]. Si l'un des deux n'est plus là, étant donné que ce sont eux qui m'ont fait venir… Le jour où Benatia partira, je partirai aussi. Non pas que je ne puisse pas travailler sans lui, car je l'ai déjà fait. Mais pour être honnête, je ne pense pas qu'il parlait d'un départ à la fin de cette saison ; il ne m'en a pas parlé. Mais il faudrait lui demander directement. »