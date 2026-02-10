Clap de fin pour De Zerbi à l'OM

L'information révélée par RMC Sport ce mardi soir résonne comme l'épilogue inévitable d'une semaine en enfer. Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille, c'est fini, ou presque. Si l'entraîneur italien a bien dirigé la séance d'entraînement du jour à la Commanderie, celle-ci avait des allures de test ultime, une dernière tentative pour prendre le pouls d'un groupe moribond. Le constat a été sans appel : le technicien ne sent plus l'adhésion de ses joueurs et, "dévasté" par la situation, il estime ne plus avoir les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Les discussions pour une séparation à l'amiable sont entamées, en attente de la validation finale de Frank McCourt.