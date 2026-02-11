OFFICIEL - Roberto De Zerbi quitte l’OM, son successeur se dégage

C’est dans la nuit de mardi à mercredi que l’OM a confirmé l’information. Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’équipe première. Arrivé en 2024 avec l’ambition de redonner une identité forte au jeu marseillais, le technicien italien quitte le club après un an et demi de collaboration.

Le communiqué publié par le club ne laisse aucune place au doute sur le caractère collectif de la décision :

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».