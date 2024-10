OFFICIEL - Erik ten Hag limogé par Manchester United

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, c’est désormais chose faite. Erik ten Hag vient d’être déchu par Manchester United.

Quelques semaines après avoir été prolongé par les Devils, Erik ten Hag vient de quitter son poste de l’entraîneur de l’équipe première de Manchester United. Le technicien néerlandais vient d’être limogé par le club anglais, qui n’est pas satisfait des rendements de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam depuis le début de la saison.

Man United et ten Hag, c’est terminé

La défaite contre West Ham United, dimanche, est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Au lendemain de cette énième contreperformance, les dirigeants du club mancunien ont jugé bon de mettre un terme à la collaboration avec le technicien néerlandais. Dans un communiqué sur son site, ce lundi 28 octobre 2024, Manchester United a annoncé la nouvelle à ses fans et suiveurs.

« Erik ten Hag a quitté son poste de manager de l'équipe première masculine de Manchester United. Erik a été nommé en avril 2022 et a mené le club à deux trophées nationaux, remportant la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Nous sommes reconnaissants à Erik pour tout ce qu'il a fait pendant son séjour parmi nous et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. Ruud van Nistelrooy prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur principal intérimaire, avec le soutien de l'équipe d'entraîneurs actuelle, en attendant le recrutement d'un entraîneur principal permanent », peut-on lire.

Faut-il rappeler que ten Hag n’a remporté que trois victoires cette saison contre deux matchs nuls et quatre défaites en championnat. Manchester United est 14e de Premier League avec 11 points après 9 journées.