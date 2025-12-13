Mercato OM : mauvaise nouvelle pour Mason Greenwood

Depuis le début de la saison 2025-2026, Mason Greenwood s’impose comme la référence offensive de l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais affiche des statistiques solides : 13 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des chiffres qui le placent loin devant ses partenaires en matière d’influence directe sur le jeu.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le numéro 10 marseillais gagne en constance et en efficacité. Son rendement en Ligue des champions renforce encore son image. Face à l’Union Saint-Gilloise, Greenwood frappe fort avec un doublé remarqué, preuve d’une confiance totale dans les grands rendez-vous.