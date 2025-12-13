Arrivé à Marseille pour relancer sa trajectoire, Mason Greenwood a trouvé un terrain d’expression idéal. Ses performances parlent pour lui, mais le marché anglais reste frileux, malgré un intérêt réel et persistant des cadors du Royaume-Uni et autres.
Mercato OM : mauvaise nouvelle pour Mason Greenwood
Greenwood, l’atout majeur de De Zerbi
Depuis le début de la saison 2025-2026, Mason Greenwood s’impose comme la référence offensive de l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais affiche des statistiques solides : 13 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des chiffres qui le placent loin devant ses partenaires en matière d’influence directe sur le jeu.
Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le numéro 10 marseillais gagne en constance et en efficacité. Son rendement en Ligue des champions renforce encore son image. Face à l’Union Saint-Gilloise, Greenwood frappe fort avec un doublé remarqué, preuve d’une confiance totale dans les grands rendez-vous.
La Premier League à l’affût, sans passer à l’action
Ces prestations n’échappent pas aux recruteurs anglais. Tottenham, notamment, observe l’évolution de Greenwood avec attention en vue du prochain mercato. Sur le papier, un retour en Premier League semble logique. Sportivement, le profil séduit. Financièrement, Marseille pourrait aussi y trouver son compte.
Pourtant, selon Team Talk, la situation reste figée. Les clubs intéressés multiplient les prises d’informations, mais aucun ne se décide à avancer une proposition concrète. Le dossier avance lentement, presque à l’arrêt, malgré la cote grandissante du joueur.
Un passé qui pèse lourd Outre-Manche
La raison de cette prudence ne se trouve pas sur le terrain. Les polémiques liées au passé de Mason Greenwood continuent de peser fortement en Angleterre. Le climat autour de son nom reste sensible, au point de refroidir des directions sportives pourtant séduites par son niveau actuel.
Toujours d’après Team Talk, le scénario d’un transfert vers la Premier League lors du prochain mercato estival apparaît très incertain. Recruter Greenwood représenterait un risque d’image important. Un club anglais pourrait s’exposer à une contestation interne, notamment du côté des supporters.
L’Espagne en alternative crédible
Si l’Angleterre hésite, d’autres horizons s’ouvrent. La Liga observe attentivement la situation. L’Atlético de Madrid et le FC Barcelone suivent de près l’évolution du joueur marseillais. En Espagne, le contexte médiatique diffère, ce qui rend l’option plus réaliste à court terme.
Pour Greenwood, la priorité reste pourtant claire. En cas de départ de la Ligue 1, il souhaite avant tout retrouver son pays. Il lui faudra donc poursuivre sur cette lancée, maintenir un niveau élevé et convaincre qu’un pari sur lui mérite d’être tenté.
Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, l’attaquant conserve une marge de manœuvre. Mais pour l’instant, la porte anglaise demeure entrouverte, jamais vraiment ouverte.