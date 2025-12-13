Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : mauvaise nouvelle pour Mason Greenwood

Brillant sur la scène européenne, Greenwood attire les regards. Pourtant, son avenir espéré pourrait se heurter à un mur inattendu.

Arrivé à Marseille pour relancer sa trajectoire, Mason Greenwood a trouvé un terrain d’expression idéal. Ses performances parlent pour lui, mais le marché anglais reste frileux, malgré un intérêt réel et persistant des cadors du Royaume-Uni et autres.

