À l’heure où l’Olympique de Marseille cherche à consolider son statut de candidat sérieux au podium, un nom revient avec insistance : Mason Greenwood. L’attaquant, décisif en Ligue des champions et désormais figure offensive incontournable, suscite une admiration croissante au sein du vestiaire. Mais la prise de parole très marquante de Roberto De Zerbi avant la réception de l’AS Monaco (dimanche, 20h45) a donné une nouvelle dimension au débat.
OM, la sortie poignante de De Zerbi sur Mason Greenwood
Le vestiaire de l’OM sous le charme de Mason Greenwood
Cinq jours après la victoire renversante contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des champions, l’OM aborde un tournant en retrouvant la Ligue 1 face à Monaco. Dans ce contexte chargé, Mason Greenwood a été placé au centre des échanges médiatiques, malgré son absence physique en conférence. L’attaquant, auteur d’un doublé et d’une prestation déterminante, continue d’impressionner ses coéquipiers, à commencer par Geronimo Rulli. Le gardien argentin, interrogé sur l’Anglais, a multiplié les éloges : « Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'aie jamais eu dans ma carrière », avant de rappeler la comparaison ultime : « Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. De frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent. »
Dans la dynamique actuelle, Mason Greenwood symbolise pour Rulli un partenaire exemplaire : travailleur, polyvalent et désormais essentiel au collectif. Le portier a d’ailleurs souligné son implication accrue depuis plusieurs semaines, insistant sur la qualité de leur collaboration : « J'ai une bonne relation avec Mason. On travaille aussi beaucoup ensemble, sur les pénaltys. C'est un bon coéquipier pour s'entraîner. »
- AFP
Mason Greenwood, un joueur métamorphosé selon ses coéquipiers
La transformation de Mason Greenwood, visible match après match, est également décrite comme un tournant majeur dans la saison marseillaise. Toujours selon Geronimo Rulli, l’évolution est aussi tactique que mentale : « Il a commencé à travailler plus pour l'équipe. Le Mason d'aujourd'hui est complètement différent de celui qui est arrivé la saison dernière. Il a pris la responsabilité d'être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il est en train de bien faire. »
Cette nouvelle implication fait de Mason Greenwood un élément central de l’ambition affichée par l’OM, avec des statistiques qui parlent d’elles-mêmes : 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs cette saison. Rulli, conscient de l’impact de son coéquipier, l’a inscrit dans une trajectoire ascendante qui, selon lui, n’a pas encore atteint son apogée. Cette prise de conscience interne prépare le terrain pour l’intervention, encore plus marquante, de Roberto De Zerbi.
- AFP
Roberto De Zerbi prédit le Ballon d’Or pour Greenwood
Roberto De Zerbi, qui a succédé à Rulli au micro, a livré un portrait particulièrement puissant de Mason Greenwood. Devant les médias, l’entraîneur italien a estimé que son attaquant faisait partie d’un cercle extrêmement restreint au niveau continental : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau », avant de franchir un cap dans l’ampleur des propos : « Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d'or. (...) Regardez son deuxième but à la Drogba... Je me retourne et je me dis wow ! »
Ces mots, prononcés à quelques heures d’une affiche cruciale en championnat, renforcent la stature de Mason Greenwood au sein du projet marseillais. Pour De Zerbi, l’ancien Mancunien est non seulement un moteur offensif, mais aussi un exemple de progression constante, malgré quelques manquements.
- AFP
Les attentes de De Zerbi pour Mason Greenwood
Même dans la foulée de ses performances exceptionnelles, Mason Greenwood n’est pas exempt d’exigence. Roberto De Zerbi a d’ailleurs rappelé avoir recadré son attaquant en Ligue des champions, pointant un déficit d’implication défensive en fin de rencontre. Le technicien italien l’a redit sans détours : « Je veux qu'il soit plus constant. Je sais qu'il doit presser avec plus d'intensité, il doit mieux gérer le ballon quand l'équipe est en difficulté, ne pas perdre facilement le ballon mais le garder pour permettre à l'équipe de monter. »
Roberto De Zerbi a ensuite poursuivi sa réflexion avec une sincérité inhabituelle, dessinant une vision à long terme pour Mason Greenwood : « L'important c'est que d'ici trois ou quatre ans, pas forcément maintenant, quand je ne l'entraînerai plus et qu'il se souviendra de moi, il se dise 'c'est le coach qui m'a pris la tête tous les jours mais finalement, j'ai réussi à progresser.' »
- AFP
OM - Monaco, un choc décisif
Alors que l’Olympique de Marseille aborde son duel contre l’AS Monaco en clôture de la 16e journée, l’équipe de Roberto De Zerbi occupe toujours la troisième place avec 29 points, derrière le PSG (2e, 33) et Lens (1er, 34). Cette rencontre, cruciale pour ne pas perdre davantage de terrain, constitue un nouveau test pour Mason Greenwood, désigné comme le leader technique du moment. Les Marseillais restent sur un nul frustrant contre Toulouse (2-2) et une défaite à Lille (1-0), rendant impératif un rebond immédiat.