OM, la sortie poignante de De Zerbi sur Mason Greenwood

Cinq jours après la victoire renversante contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des champions, l’OM aborde un tournant en retrouvant la Ligue 1 face à Monaco. Dans ce contexte chargé, Mason Greenwood a été placé au centre des échanges médiatiques, malgré son absence physique en conférence. L’attaquant, auteur d’un doublé et d’une prestation déterminante, continue d’impressionner ses coéquipiers, à commencer par Geronimo Rulli. Le gardien argentin, interrogé sur l’Anglais, a multiplié les éloges : « Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'aie jamais eu dans ma carrière », avant de rappeler la comparaison ultime : « Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. De frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent. »

Dans la dynamique actuelle, Mason Greenwood symbolise pour Rulli un partenaire exemplaire : travailleur, polyvalent et désormais essentiel au collectif. Le portier a d’ailleurs souligné son implication accrue depuis plusieurs semaines, insistant sur la qualité de leur collaboration : « J'ai une bonne relation avec Mason. On travaille aussi beaucoup ensemble, sur les pénaltys. C'est un bon coéquipier pour s'entraîner. »