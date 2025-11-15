Mason Greenwood de retour en Angleterre, la rumeur enfle !

L’Olympique de Marseille cherchait depuis longtemps un joueur capable de porter l’équipe dans les moments clés. Greenwood a rempli ce rôle avec une facilité déconcertante.

À seulement 24 ans, l’ailier droit figure déjà parmi les attaquants les plus dangereux du championnat. Son compteur affiche 31 réalisations en 51 rencontres depuis son arrivée. Cette saison, il atteint déjà 8 buts en Ligue 1, preuve de son impact constant dans le jeu marseillais.

Rien d’étonnant, finalement, pour un joueur que l’Angleterre considérait autrefois comme l’un des joyaux de sa génération. À Manchester United, il s’était imposé très jeune, au point d’être convoqué avec les Three Lions dès 2021. À l’époque, l’avenir semblait écrit, presque tracé. La suite, pourtant, a brutalement changé de direction.