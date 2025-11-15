Depuis son arrivée dans le sud de la France, Mason Greenwood a totalement relancé sa trajectoire. Un an et demi après avoir posé ses valises à Marseille, son efficacité lui a redonné un statut que beaucoup croyaient définitivement perdu. Pourtant, malgré cette renaissance éclatante en Ligue 1, une question revient avec insistance : l’Angleterre, qu’il n’a jamais vraiment quittée dans son esprit, peut-elle réapparaître dans son avenir ? Des signaux faibles émergent, des discussions refont surface et les rumeurs gonflent. Mais la réalité est bien plus complexe que les espoirs du joueur.
Mason Greenwood de retour en Angleterre, la rumeur enfle !
Greenwood, l’arme offensive numéro un de l’OM
L’Olympique de Marseille cherchait depuis longtemps un joueur capable de porter l’équipe dans les moments clés. Greenwood a rempli ce rôle avec une facilité déconcertante.
À seulement 24 ans, l’ailier droit figure déjà parmi les attaquants les plus dangereux du championnat. Son compteur affiche 31 réalisations en 51 rencontres depuis son arrivée. Cette saison, il atteint déjà 8 buts en Ligue 1, preuve de son impact constant dans le jeu marseillais.
Rien d’étonnant, finalement, pour un joueur que l’Angleterre considérait autrefois comme l’un des joyaux de sa génération. À Manchester United, il s’était imposé très jeune, au point d’être convoqué avec les Three Lions dès 2021. À l’époque, l’avenir semblait écrit, presque tracé. La suite, pourtant, a brutalement changé de direction.
Une carrière stoppée net et un pays qui ferme ses portes
Greenwood n’a jamais oublié l’Angleterre. Il y a grandi, il y a appris le football, il y a découvert le très haut niveau. Mais tout s’est fracassé lorsqu’une plainte pour violences a surgi, déposée par sa compagne.
Elle a finalement retiré sa plainte, et le couple vit toujours ensemble, mais le mal était fait. La société anglaise, les médias, les supporters : tous ont tourné la page. Les Red Devils ne comptaient plus sur lui. La Premier League n’en voulait plus. Et la sélection anglaise encore moins.
Pour continuer sa carrière internationale, il a dû se tourner vers la Jamaïque, pays auquel il s’est récemment attaché sur le papier comme dans l’idée. Pourtant, malgré cette nouvelle nationalité, il reste absent des listes des Reggae Boyz.
Un rêve qui refuse de mourir
Le Daily Mail a levé le voile sur cette absence. Selon le média britannique, Mason Greenwood espère encore revêtir le maillot anglais. La publication rapporte même qu’il serait « obsédé » par ce « rêve impossible ».
Un rêve qui semble en effet presqu’irréalisable. Et les déclarations du sélectionneur Thomas Tuchel n’ont fait que renforcer ce constat. En septembre, il déclarait n’avoir « jamais parlé jusqu’à maintenant » avec Greenwood, ce qui en dit long sur la place du joueur dans la hiérarchie actuelle.
À moins d’un tremblement de terre, Greenwood ne verra pas la Coupe du monde 2026 avec les Three Lions. Et cette réalité, qu’il le veuille ou non, finit par s’imposer.
La Jamaïque l’attend, mais lui regarde ailleurs
La Jamaïque compte sur lui. Le pays a besoin d’un joueur de son calibre, surtout dans une période cruciale. Les Reggae Boyz jouent une véritable finale contre Curaçao pour arracher leur billet pour le Mondial.
Pourtant, Greenwood ne répond pas présent. Il observe, il espère, mais il n’agit pas. Le risque pour lui est simple : assister à la qualification depuis Marseille, sans avoir contribué à l’un des rendez-vous les plus importants de cette sélection.
S’il veut disputer la Coupe du monde en 2026, il devra tôt ou tard accepter ce nouveau maillot et les responsabilités qui vont avechttps://www.goal.com/fr/listes/om-le-choix-surprenant-de-mason-greenwood-pour-son-avenir/blt6af673c5444d6378. À trop attendre un appel anglais qui ne viendra pas, il risque de fermer la seule porte encore ouverte.
Un avenir à clarifier rapidement
Son efficacité en Ligue 1 attire logiquement les regards, et les rumeurs d’un retour en Angleterre séduisent une partie du public, mais elles semblent aujourd’hui hors de toute réalité. Greenwood brille en France. Il avance. Et même si son cœur se tourne toujours vers Londres ou Manchester, le football international n’attend jamais très longtemps.
Sa décision devra intervenir bientôt. Pour ne pas laisser son histoire basculer une seconde fois.