OFFICIEL - Greenwood à l'OM contre une fortune

Mason Greenwood a conclu un transfert permanent de Manchester United à Marseille, a-t-on confirmé.

L'Olympique de Marseille était pressenti pour recruter l'international anglais cet été, malgré l'intérêt de la Juventus, de la Lazio et du Borussia Dortmund, entre autres. Le joueur de 22 ans a maintenant accepté de changer d'air, et le club français aurait accepté de payer 30 millions d'euros (25 millions de livres sterling/34 millions de dollars) aux Red Devils.

Un communiqué de Manchester United indique que Mason Greenwood a quitté Manchester United pour rejoindre le club français de l'Olympique de Marseille : « Mason Greenwood a quitté Manchester United pour rejoindre le club français de l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un transfert permanent.

« L'attaquant anglais de 22 ans, qui a passé la saison dernière en prêt à Getafe en Espagne, a fait 129 apparitions et marqué 35 buts pour United depuis ses débuts en 2019.

« Nous souhaitons à Mason tout le meilleur dans sa future carrière ».

Greenwood a partagé une image de lui signant son contrat marseillais, écrivant dans la légende de son post Instagram : « Vraiment excité pour ce nouveau chapitre ».

La poursuite de Greenwood par le club français a suscité l'indignation au sein de la ville en raison des accusations de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant présumés contre lui, qui ont été abandonnées en février 2023. Lorsque les liens avec Greenwood sont apparus pour la première fois, les supporters marseillais ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'était pas le bienvenu au club. Le maire de la ville a ensuite qualifié la transaction de « honte » et a exhorté l'équipe de Ligue 1 à ne pas procéder au transfert.