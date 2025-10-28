Mercato OM : deux géants de Premier League prêts à tout pour rapatrier Mason Greenwood

Mason Greenwood ne cesse d’éblouir les supporters marseillais depuis son arrivée. L’attaquant anglais, revenu au premier plan sous les ordres de Roberto De Zerbi, attire de nouveau la convoitise des clubs de Premier League. Son profil explosif, sa qualité technique et ses statistiques en font une cible de choix pour de grandes équipes prêtes à casser leur tirelire. L’été 2026 pourrait marquer un tournant majeur pour l’avenir du joueur et de l’Olympique de Marseille.
Greenwood, l’atout majeur du projet marseillais
À Marseille, Mason Greenwood est devenu un élément incontournable. Depuis le début de la saison, il enchaîne les performances de haut niveau, alternant buts décisifs et passes lumineuses. Son adaptation rapide au jeu de Roberto De Zerbi a surpris plus d’un observateur. Malgré un début de saison irrégulier pour l’équipe, l’ancien de Manchester United reste l’un des rares à offrir des garanties constantes sur le terrain.
Les Phocéens affichent de grandes ambitions, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne. Pour atteindre leurs objectifs, ils comptent sur le talent de leurs individualités, et Greenwood figure sans conteste parmi les plus influents. L’attaquant de 24 ans, en pleine confiance, a retrouvé le plaisir de jouer et semble s’épanouir dans le contexte marseillais.
Le Barça, Tottenham et West Ham sur le coup
Si l’OM profite pour l’instant de son talent, plusieurs grands clubs européens surveillent attentivement sa situation. D’après des informations venues d’Espagne, le FC Barcelone suit de très près le joueur. Les Catalans apprécient son profil complet et envisagent de le recruter dès le prochain mercato estival.
Mais le club blaugrana n’est pas seul sur les rangs. Selon le média anglais TeamTalk, Tottenham préparerait une offensive pour convaincre l’ancien Red Devil de revenir en Premier League. Les Spurs seraient même disposés à lui offrir une place de choix dans leur effectif. West Ham, plus en difficulté, aurait également un œil sur le joueur, mais ses moyens financiers ne rivalisent pas avec ceux de Tottenham.
Ce retour potentiel en Angleterre serait toutefois compliqué pour Greenwood, dont l’image demeure ternie dans son pays natal à cause de ses affaires judiciaires passées.
Une clause qui pèse lourd pour l’OM
Si l’Olympique de Marseille venait à céder son joueur, l’opération pourrait rapporter gros… mais pas totalement. En effet, le club phocéen devra reverser 50 % de la future vente à Manchester United, son ancien employeur. Cette clause, négociée lors de son transfert, réduit considérablement la marge de manœuvre de Pablo Longoria.
D’après les estimations internes, Greenwood vaudrait aujourd’hui plus de 30 millions d’euros. Une somme qui pourrait grimper rapidement si ses performances se maintiennent. Les prétendants sont donc prévenus : il faudra sortir le portefeuille pour espérer le recruter.
Greenwood, un avenir encore incertain
La grande question demeure : Mason Greenwood veut-il vraiment quitter Marseille ? L’attaquant se sent apprécié et protégé dans la cité phocéenne, un environnement où le public lui a tout pardonné. À l’inverse, un retour en Premier League risquerait d’être plus délicat, les supporters anglais n’ayant pas oublié son passé tumultueux.
Roberto De Zerbi, conscient de l’intérêt croissant autour de son joueur, aurait déjà glissé un conseil à son protégé : rester à Marseille pourrait être la meilleure option pour sa carrière. Avec un contrat courant jusqu’en 2029, Greenwood garde toutes les cartes en main. Mais si Tottenham ou le Barça décident de passer à l’action, l’OM devra peut-être se résoudre à vivre un nouvel été agité.