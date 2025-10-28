Mercato OM : deux géants de Premier League prêts à tout pour rapatrier Mason Greenwood

À Marseille, Mason Greenwood est devenu un élément incontournable. Depuis le début de la saison, il enchaîne les performances de haut niveau, alternant buts décisifs et passes lumineuses. Son adaptation rapide au jeu de Roberto De Zerbi a surpris plus d’un observateur. Malgré un début de saison irrégulier pour l’équipe, l’ancien de Manchester United reste l’un des rares à offrir des garanties constantes sur le terrain.

Les Phocéens affichent de grandes ambitions, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne. Pour atteindre leurs objectifs, ils comptent sur le talent de leurs individualités, et Greenwood figure sans conteste parmi les plus influents. L’attaquant de 24 ans, en pleine confiance, a retrouvé le plaisir de jouer et semble s’épanouir dans le contexte marseillais.