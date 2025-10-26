Le phénomène Mason Greenwood continue d’enflammer le Vélodrome. Auteur d’un quadruplé retentissant contre Le Havre récemment, l’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille attire désormais les regards des plus grands clubs européens. Parmi eux, le FC Barcelone, séduit par sa prestation étincelante, envisage de passer à l’action dès l’été prochain. Derrière cette rumeur se cache un dossier explosif, mêlant ambitions sportives, enjeux financiers et retrouvailles inattendues
Mercato OM, le Barça passe à l'attaque pour Mason Greenwood
Mason Greenwood, la renaissance éclatante à Marseille
Arrivé à l’OM à l'été 2024 après une parenthèse réussie à Getafe, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme le fer de lance de l’attaque phocéenne. Recruté pour environ 26 millions d’euros, l’ancien joueur de Manchester United a retrouvé tout son éclat sous le maillot olympien. En Ligue 1 comme sur la scène européenne, ses performances impressionnent par leur régularité et leur intensité.
Le week-end dernier, Mason Greenwood a signé un exploit majuscule : un quadruplé lors de la victoire 6-2 face au Havre, confirmant son statut de joueur clé dans le système offensif marseillais. Avec déjà 8 buts et 4 passes décisives en 12 matchs cette saison, l’Anglais affiche une efficacité redoutable qui ne laisse personne indifférent.
Le Barça surveille Mason Greenwood
D’après les informations du quotidien britannique The Sun, des émissaires du Barça étaient présents dans les tribunes du Vélodrome lors de la démonstration de Mason Greenwood. Impressionnés par sa puissance, sa technique et son sens du but, ils auraient rapidement transmis un rapport élogieux à la direction catalane. Le club blaugrana envisagerait désormais de formuler une offre dès le prochain mercato estival.
Pour Mason Greenwood, un transfert vers Barcelone pourrait marquer une nouvelle étape dans une carrière relancée avec brio après les turbulences vécues à Manchester. L’idée d’une réunion avec Marcus Rashford, prêté au Barça par les Red Devils, donne une dimension supplémentaire à cette rumeur, rappelant les grandes heures de leur complicité sous le maillot mancunien.
Greenwood au Barça, une opération complexe sur le plan financier
Si l’intérêt du FC Barcelone se confirme, les négociations s’annoncent délicates. Le contrat de Mason Greenwood avec l’Olympique de Marseille court encore jusqu’en 2029, et son transfert pourrait atteindre des sommes considérables. Surtout, Manchester United a conservé 50 % des droits sur un futur transfert, selon The Sun, ce qui impliquerait un partage conséquent des bénéfices en cas de vente.
Du côté de l’OM, la direction reste prudente. L’objectif est avant tout sportif : conserver le joueur pour poursuivre la dynamique positive initiée depuis le début de la saison. Mais face à un géant comme le Barça, difficile d’écarter totalement l’hypothèse d’un départ si une offre majeure venait à tomber.