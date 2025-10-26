Mercato OM, le Barça passe à l'attaque pour Mason Greenwood

Arrivé à l’OM à l'été 2024 après une parenthèse réussie à Getafe, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme le fer de lance de l’attaque phocéenne. Recruté pour environ 26 millions d’euros, l’ancien joueur de Manchester United a retrouvé tout son éclat sous le maillot olympien. En Ligue 1 comme sur la scène européenne, ses performances impressionnent par leur régularité et leur intensité.

Le week-end dernier, Mason Greenwood a signé un exploit majuscule : un quadruplé lors de la victoire 6-2 face au Havre, confirmant son statut de joueur clé dans le système offensif marseillais. Avec déjà 8 buts et 4 passes décisives en 12 matchs cette saison, l’Anglais affiche une efficacité redoutable qui ne laisse personne indifférent.