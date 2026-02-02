Le mercato hivernal de l’OM atteint son apogée. Entre départs confirmés, arrivées déjà concrétisées et cibles encore à sécuriser, Roberto De Zerbi voit son groupe se transformer à grande vitesse. Chaque décision aura un impact sur le projet sportif, déjà fragile face à tant de changements.
Mercato : l’OM fonce sur un Japonais, bourreau du PSG en Ligue des champions
- AFP
Les départs continuent à s’enchaîner à Marseille
Le ménage hivernal à l’OM se poursuit. Après le départ d’Angel Gomes pour les Wolves, un autre joueur pourrait suivre la même voie. Selon L’Équipe, Matt O’Riley est en passe de retourner à Brighton, l’OM ne comptant plus sur lui. Ce retour en Angleterre s’annonce comme la solution la plus probable.
En revanche, certaines rumeurs concernant Arthur Vermeeren ont été démenties. Le jeune milieu belge de 20 ans souhaite rester jusqu’à l’été prochain et aller au terme de son prêt à Leipzig.
Sur le côté gauche, la situation d’Ulisses Garcia est également réglée. L’international suisse de 30 ans, devenu un élément secondaire après plusieurs blessures, s’apprête à rejoindre Sassuolo. Les deux clubs ont convenu d’un prêt avec option d’achat d’environ 4 millions d’euros.
Ces mouvements s’ajoutent aux récentes sorties : Ruben Blanco a résilié son contrat, Pol Lirola a été transféré à l’Hellas Vérone, Neal Maupay prêté au Séville FC et Darryl Bakola pourrait suivre le même chemin. Le Minot Keyliane Abdallah devrait être aussi prêté à Gimnàstic de Tarragone dans les prochaines heures.
- AFP
Les renforts déjà sur le territoire marseillais
Du côté des arrivées, l’OM a enfin bouclé l’arrivée d’Himad Abdelli en provenance d’Angers. Après plusieurs semaines de négociations, un accord a été trouvé pour un montant légèrement inférieur à 3 millions d’euros, assorti d’un bonus potentiel d’un million et d’un pourcentage à la revente.
Tochukwu Nnadi, le milieu nigérian de 22 ans, est lui déjà arrivé à Marseille ce lundi matin et rejoint officiellement l’effectif. Son intégration devrait apporter un souffle nouveau au milieu olympien.
- (C)GettyImages
Souffian El-Karouani et Hidemasa Morita ciblés
L’OM ne compte pas s’arrêter là. Sur le flanc gauche, Souffian El-Karouani, en fin de contrat l’été prochain avec Utrecht, pourrait s’engager jusqu’en 2030. Un accord de principe a déjà été trouvé avec son entourage, le transfert étant estimé à 3 millions d’euros plus 15 % sur une future revente.
Autre objectif désormais sur les radars : Hidemasa Morita, milieu japonais du Sporting Portugal, auteur de la victoire contre le PSG en Ligue des Champions (2-1). Selon OM Fada, le directeur Medhi Benatia suit de près le joueur et pourrait tenter d’accélérer sa venue à Marseille.
- AFP
Un effectif chamboulé et des principes à préserver
Si tous ces dossiers se concrétisent avant la fermeture du mercato à 20 heures ce lundi, l’OM enregistrera près d’une dizaine de mouvements en quelques semaines. Une véritable tornade pour Roberto De Zerbi, qui déplore régulièrement ce manque de stabilité comme frein à l’implantation de ses idées.