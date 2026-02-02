Mercato : l’OM fonce sur un Japonais, bourreau du PSG en Ligue des champions

Le ménage hivernal à l’OM se poursuit. Après le départ d’Angel Gomes pour les Wolves, un autre joueur pourrait suivre la même voie. Selon L’Équipe, Matt O’Riley est en passe de retourner à Brighton, l’OM ne comptant plus sur lui. Ce retour en Angleterre s’annonce comme la solution la plus probable.

En revanche, certaines rumeurs concernant Arthur Vermeeren ont été démenties. Le jeune milieu belge de 20 ans souhaite rester jusqu’à l’été prochain et aller au terme de son prêt à Leipzig.

Sur le côté gauche, la situation d’Ulisses Garcia est également réglée. L’international suisse de 30 ans, devenu un élément secondaire après plusieurs blessures, s’apprête à rejoindre Sassuolo. Les deux clubs ont convenu d’un prêt avec option d’achat d’environ 4 millions d’euros.

Ces mouvements s’ajoutent aux récentes sorties : Ruben Blanco a résilié son contrat, Pol Lirola a été transféré à l’Hellas Vérone, Neal Maupay prêté au Séville FC et Darryl Bakola pourrait suivre le même chemin. Le Minot Keyliane Abdallah devrait être aussi prêté à Gimnàstic de Tarragone dans les prochaines heures.