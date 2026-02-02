Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : l’OM fonce sur un Japonais, bourreau du PSG en Ligue des champions

Marseille s’active sur tous les fronts : départs, arrivées et un renfort japonais pour bouleverser l’effectif.

Le mercato hivernal de l’OM atteint son apogée. Entre départs confirmés, arrivées déjà concrétisées et cibles encore à sécuriser, Roberto De Zerbi voit son groupe se transformer à grande vitesse. Chaque décision aura un impact sur le projet sportif, déjà fragile face à tant de changements.

Coupe de France
Marseille crest
Marseille
OM
Rennes crest
Rennes
REN
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Marseille crest
Marseille
OM
0