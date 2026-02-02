Mercato : une pépite nigériane bouclée, une star marocaine attendue à l’OM ce lundi ?

Suivi depuis plusieurs mois par les recruteurs marseillais, Souffian El-Karouani pourrait finalement poser ses valises sur la Canebière bien plus tôt que prévu. Selon les informations de L’Équipe, le latéral gauche du FC Utrecht figure désormais parmi les options sérieuses pour une arrivée avant la fermeture du mercato hivernal, programmée ce lundi soir.

À l’origine, le dossier s’inscrivait dans une logique estivale. Le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat en juin prochain, une situation idéale pour un recrutement maîtrisé. Mais le contexte a changé.