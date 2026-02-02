Mercato : une pépite nigériane bouclée, une star marocaine attendue à l’OM ce lundi ?

Alors que le marché hivernal touche à sa fin, l’Olympique de Marseille pourrait bien réserver une surprise de dernière minute. Un dossier préparé de longue date, pensé pour l’été, revient soudain sur le devant de la scène. Et le timing n’a rien d’anodin.
- IMAGO
L’OM prêt à anticiper sur Souffian El-Karouani
Suivi depuis plusieurs mois par les recruteurs marseillais, Souffian El-Karouani pourrait finalement poser ses valises sur la Canebière bien plus tôt que prévu. Selon les informations de L’Équipe, le latéral gauche du FC Utrecht figure désormais parmi les options sérieuses pour une arrivée avant la fermeture du mercato hivernal, programmée ce lundi soir.
À l’origine, le dossier s’inscrivait dans une logique estivale. Le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat en juin prochain, une situation idéale pour un recrutement maîtrisé. Mais le contexte a changé.
- Getty Images Sport
Un profil suivi et validé en interne
International marocain à cinq reprises, El-Karouani sort d’une saison très remarquée aux Pays-Bas. Il figure même dans l’équipe type du championnat néerlandais 2024-2025. Né à Bois-le-Duc en 2000, formé dans sa ville natale avant de passer par Nimègue, il évolue sous les couleurs d’Utrecht depuis 2023.
Latéral gauche porté vers l’attaque, propre techniquement, il s’est déjà frotté à des adversaires français en Ligue Europa, notamment face à l’OL à l’automne. Son profil a séduit plusieurs clubs européens. Leeds et le Sporting ont formulé des approches concrètes récemment. Malgré cela, Marseille garde une longueur d’avance.
Ali Zarrak, proche collaborateur de Medhi Benatia, puis Federico Balzaretti ont multiplié les observations. Le directeur du football olympien a même obtenu un accord de principe avec l’entourage du joueur il y a quelques jours. Un contrat jusqu’en 2030 attendrait El-Karouani.
- Getty Images Sport
Une opportunité accélérée par les circonstances
Jusqu’à récemment, l’OM restait prudent. Les dossiers de joueurs en fin de contrat restent exposés aux surenchères tardives. Mais la blessure d’Emerson Palmieri sur le flanc gauche a rebattu les cartes.
Des sources néerlandaises évoquent désormais une offre autour de 3 millions d’euros, assortie d’un pourcentage de 15 % à la revente. Un compromis qui pourrait convaincre Utrecht de lâcher son défenseur dès cet hiver. Le joueur aurait déjà fait ses adieux aux supporters et à ses coéquipiers néerlandais depuis quelques semaines.
- AFP
Un autre renfort déjà bouclé
En parallèle, l’OM avance sur d’autres fronts. Comme indiqué par Foot Mercato, le club phocéen a finalisé l’arrivée du milieu récupérateur nigérian Tochukwu Nnadi. Âgé de 22 ans, le joueur arrive en provenance de Zulte Waregem et viendra densifier l’entrejeu marseillais.
La fin du mercato s’annonce animée à Marseille. Et ce lundi pourrait bien marquer un tournant.