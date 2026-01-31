Le groupe de l’OM contre Paris FC avec cinq gros absents

Pour cette rencontre, le staff marseillais a tranché. Le groupe convoqué ne réserve aucune surprise majeure, mais plusieurs absences attirent l’attention. Emerson, toujours à l’infirmerie, manque à l’appel. Angel Gomes, suspendu, reste lui aussi sur le carreau.

À ces forfaits s’ajoutent des choix forts. Ulisses Garcia et Darryl Bakola, tous deux en instance de départ, ne figurent pas dans la liste. Même décision pour Tadjidine Mmadi, écarté par le coach pour ce rendez-vous.

Avec ce groupe, Roberto De Zerbi attend une réponse claire. Moins d’erreurs, plus d’intensité, et surtout un état d’esprit irréprochable. Le Paris FC, chez lui, ne fera aucun cadeau. L’OM le sait : après la désillusion, l’heure n’est plus aux discours, mais aux actes.