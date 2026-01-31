Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PARIS FCAFP
Patrick Tchanhoun

Le groupe de l’OM contre Paris FC avec cinq gros absents

Après la claque européenne, Marseille joue gros à Paris avec un groupe amputé et sous pression.

L’Olympique de Marseille n’a pas le luxe de s’apitoyer. À peine remis de sa désillusion européenne, le club phocéen replonge déjà dans la bataille du championnat avec un déplacement piégeux sur la pelouse du Paris FC.

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    Un déplacement délicat pour l’OM après la tempête européenne

    Ce samedi à 17 heures, l’OM se présente au stade Charléty pour y défier le Paris FC lors de la 20e journée de Ligue 1. Un rendez-vous qui arrive mal. Très mal même. Quelques jours plus tôt, les Marseillais ont quitté la Ligue des champions par la petite porte, balayés à Bruges (3-0) au terme d’une prestation qui a laissé des traces, autant dans les têtes que dans les débats autour du club.

    Pour Roberto De Zerbi et ses joueurs, impossible pourtant de lever le pied. Le championnat impose son rythme et la moindre baisse de régime se paie cash.

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    Lens met la pression, Marseille doit répondre

    Vendredi soir, le RC Lens a fait le travail face au Havre (1-0) à Bollaert. Une victoire qui complique encore un peu plus la mission marseillaise. Au classement, les Sang et Or comptent désormais huit points d’avance, un écart qui commence à peser lourd dans la course aux places européennes.

    Dans ce contexte, l’OM n’a plus vraiment le choix. Il faut réagir, vite, et montrer un tout autre visage que celui affiché en Belgique. Le déplacement à Paris s’annonce donc comme un test mental autant que sportif.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-MARSEILLEAFP

    Cinq absences notables dans le groupe olympien

    Pour cette rencontre, le staff marseillais a tranché. Le groupe convoqué ne réserve aucune surprise majeure, mais plusieurs absences attirent l’attention. Emerson, toujours à l’infirmerie, manque à l’appel. Angel Gomes, suspendu, reste lui aussi sur le carreau.

    À ces forfaits s’ajoutent des choix forts. Ulisses Garcia et Darryl Bakola, tous deux en instance de départ, ne figurent pas dans la liste. Même décision pour Tadjidine Mmadi, écarté par le coach pour ce rendez-vous.

    Avec ce groupe, Roberto De Zerbi attend une réponse claire. Moins d’erreurs, plus d’intensité, et surtout un état d’esprit irréprochable. Le Paris FC, chez lui, ne fera aucun cadeau. L’OM le sait : après la désillusion, l’heure n’est plus aux discours, mais aux actes.

  • Le groupe de l’OM contre Paris FC

    Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot

    Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard T. Weah

    Milieux : Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O'Riley, Timber, Vermeeren

    Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, H.J. Traoré, Paixão

Ligue 1
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Marseille crest
Marseille
OM
0