L’Olympique de Marseille n’a pas le luxe de s’apitoyer. À peine remis de sa désillusion européenne, le club phocéen replonge déjà dans la bataille du championnat avec un déplacement piégeux sur la pelouse du Paris FC.
Le groupe de l’OM contre Paris FC avec cinq gros absents
- Getty
Un déplacement délicat pour l’OM après la tempête européenne
Ce samedi à 17 heures, l’OM se présente au stade Charléty pour y défier le Paris FC lors de la 20e journée de Ligue 1. Un rendez-vous qui arrive mal. Très mal même. Quelques jours plus tôt, les Marseillais ont quitté la Ligue des champions par la petite porte, balayés à Bruges (3-0) au terme d’une prestation qui a laissé des traces, autant dans les têtes que dans les débats autour du club.
Pour Roberto De Zerbi et ses joueurs, impossible pourtant de lever le pied. Le championnat impose son rythme et la moindre baisse de régime se paie cash.
- AFP
Lens met la pression, Marseille doit répondre
Vendredi soir, le RC Lens a fait le travail face au Havre (1-0) à Bollaert. Une victoire qui complique encore un peu plus la mission marseillaise. Au classement, les Sang et Or comptent désormais huit points d’avance, un écart qui commence à peser lourd dans la course aux places européennes.
Dans ce contexte, l’OM n’a plus vraiment le choix. Il faut réagir, vite, et montrer un tout autre visage que celui affiché en Belgique. Le déplacement à Paris s’annonce donc comme un test mental autant que sportif.
- AFP
Cinq absences notables dans le groupe olympien
Pour cette rencontre, le staff marseillais a tranché. Le groupe convoqué ne réserve aucune surprise majeure, mais plusieurs absences attirent l’attention. Emerson, toujours à l’infirmerie, manque à l’appel. Angel Gomes, suspendu, reste lui aussi sur le carreau.
À ces forfaits s’ajoutent des choix forts. Ulisses Garcia et Darryl Bakola, tous deux en instance de départ, ne figurent pas dans la liste. Même décision pour Tadjidine Mmadi, écarté par le coach pour ce rendez-vous.
Avec ce groupe, Roberto De Zerbi attend une réponse claire. Moins d’erreurs, plus d’intensité, et surtout un état d’esprit irréprochable. Le Paris FC, chez lui, ne fera aucun cadeau. L’OM le sait : après la désillusion, l’heure n’est plus aux discours, mais aux actes.
Le groupe de l’OM contre Paris FC
Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard T. Weah
Milieux : Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O'Riley, Timber, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, H.J. Traoré, Paixão