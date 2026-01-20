Sporting CP - PSG : Paris chute à Lisbonne (2-1)

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient entre les deux équipes avec le Sporting qui commençait à sortir de son camp pour créer le danger devant. Le PSG pensait prendre enfin les devants dans ce match grâce à Ousmane Dembélé qui convertissait de la tête un centre de Doué, mais l’ancien Barcelonais était finalement signalé hors-jeu (58e). Les Lisboètes répondaient avec une frappe de Geny Catamo qui terminait dans les gants de Lucas Chevalier. C’est finalement le Sporting qui ouvrait le score sur un corner mal négocié par la défense parisienne qui permettait à Luis Suarez d’ajuster Chevalier d’une frappe croisée (1-0, 74e).

Une douche froide pour le PSG qui réagissait dans la foulée avec Khvicha Kvaratskhelia qui profitait d’une passe de Dembélé pour nettoyer la lucarne de Rui Silva (1-1, 79e). Les Parisiens étaient surpris à nouveau sur une frappe lourde de Trinçao repoussée par Chevalier sur la tête de Luis Suarez qui redonnait l’avantage aux siens (1-2, 90e). Ce sont donc les Portugais qui avaient le dernier mot dans ce match à deux visages. Le Paris Saint-Germain (5e, 13 pts) descend ainsi du podium de la Ligue des Champions et se retrouve juste au-dessus de son adversaire du jour, le Sporting Club de Lisbonne (6e, 13 pts).