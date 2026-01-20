Le Paris Saint-Germain affrontait le Sporting CP, mardi soir, à l’occasion de la 7e journée de Ligue des Champions. En manque de réussite face au but, les Parisiens ont pris une douche froide des Lisboètes à l’Estadio José Alvalade.
Sporting CP - PSG : Paris chute à Lisbonne (2-1)
Le PSG bute sur le Sporting
Champion d'Europe en titre, le PSG devait assumer son statut face au Sporting, ce mardi. Mais, pour leur première confrontation avec le club lisboète en Coupe d'Europe, les Parisiens ont fait preuve d'un inquiétant manque de réalisme, notamment en première mi-temps. Ultra-dominateur, le Paris Saint-Germain manquait de justesse à de nombreuses reprises devant les buts de Rui Silva. Désiré Doué (4e), Senny Mayulu (8e) manquaient d'abord le cadre avant que Nuno Mendes ne bute sur Rui Silva (13e).
Les hommes de Luis Enrique monopolisaient toujours le ballon et enchaînaient les assauts sur le camp portugais, sans succès. Et lorsqu'ils parvenaient enfin à ouvrir le score avec une tête de Warren Zaire-Emery sur un centre de Fabian Ruiz, le but était finalement invalidé pour une faute initiale de Senny Mayulu (30e). Inefficace devant, le PSG se faisait peur derrière juste avant la mi-temps sur un coup franc de Maximiliano Araujo où Hidemasa Morita tentait sa chance, mais ne cadrait pas (45e+3).
Paris tombe dans le piège du Sporting
Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient entre les deux équipes avec le Sporting qui commençait à sortir de son camp pour créer le danger devant. Le PSG pensait prendre enfin les devants dans ce match grâce à Ousmane Dembélé qui convertissait de la tête un centre de Doué, mais l’ancien Barcelonais était finalement signalé hors-jeu (58e). Les Lisboètes répondaient avec une frappe de Geny Catamo qui terminait dans les gants de Lucas Chevalier. C’est finalement le Sporting qui ouvrait le score sur un corner mal négocié par la défense parisienne qui permettait à Luis Suarez d’ajuster Chevalier d’une frappe croisée (1-0, 74e).
Une douche froide pour le PSG qui réagissait dans la foulée avec Khvicha Kvaratskhelia qui profitait d’une passe de Dembélé pour nettoyer la lucarne de Rui Silva (1-1, 79e). Les Parisiens étaient surpris à nouveau sur une frappe lourde de Trinçao repoussée par Chevalier sur la tête de Luis Suarez qui redonnait l’avantage aux siens (1-2, 90e). Ce sont donc les Portugais qui avaient le dernier mot dans ce match à deux visages. Le Paris Saint-Germain (5e, 13 pts) descend ainsi du podium de la Ligue des Champions et se retrouve juste au-dessus de son adversaire du jour, le Sporting Club de Lisbonne (6e, 13 pts).