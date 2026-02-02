À l’approche de la fermeture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille continue d’ajuster son effectif. Cette fois, le mouvement concerne un pur produit du centre de formation, poussé vers un départ temporaire pour accélérer sa progression.
Mercato : un crack de l’OM attendu ce lundi en Espagne
- AFP
Keyliane Abdallah vers un prêt loin de la Canebière
Un an après la signature de son premier contrat professionnel, Keyliane Abdallah ne devrait pas finir la saison 2025-2026 à Marseille. L’ailier droit de 19 ans, aperçu avec personnalité durant les rencontres amicales estivales, manque aujourd’hui de continuité. À ce stade de son parcours, le temps de jeu devient une priorité.
Selon les informations croisées de La Provence et Foot Mercato, l’OM discute d’un prêt sans option d’achat avec le Gimnàstic de Tarragone. Si les échanges aboutissent, le Minot terminera la saison en D3 espagnole. Les différentes parties doivent encore se mettre d’accord avant la clôture du marché, programmée ce lundi à 20h.
Un départ de plus dans un mercato animé
Le dossier Abdallah s’inscrit dans une longue liste de mouvements sortants. Après Pol Lirola, Ruben Blanco, Neal Maupay, Robinio Vaz, et très probablement Darryl Bakola, Angel Gomes, Ulisses Garcia ou encore Matt O’Riley, un autre jeune formé au club s’apprête à faire ses valises.
Vainqueur de la Coupe Gambardella 2024, Abdallah reste très suivi en interne. Son départ n’a rien d’un désaveu. L’idée reste claire : lui offrir un cadre compétitif pour multiplier les matches et revenir plus armé.
Une trajectoire à relancer
Neveu de Toifilou Maoulida, le Marseillais n’a pas encore réussi à s’installer durablement chez les professionnels. Deux apparitions sous Jean-Louis Gasset puis Roberto De Zerbi, beaucoup de banc, et un rôle majeur avec la réserve. En National 3, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises en douze rencontres.
En Youth League, Abdallah a aussi apporté sa contribution à la qualification en seizièmes de finale. Une échéance prévue à Madrid, ce mardi à 16h, qu’il ne devrait pas disputer si son prêt se concrétise.
Retour prévu à l’été
Aucune option d’achat n’apparaît dans les discussions actuelles. Le plan demeure simple : un prêt, de l’expérience, puis un retour à Marseille dès l’été prochain. Les protagonistes se retrouvent ce lundi à La Commanderie pour tenter de boucler l’opération dans les temps.