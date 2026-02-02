Mercato : un crack de l’OM attendu ce lundi en Espagne

Un an après la signature de son premier contrat professionnel, Keyliane Abdallah ne devrait pas finir la saison 2025-2026 à Marseille. L’ailier droit de 19 ans, aperçu avec personnalité durant les rencontres amicales estivales, manque aujourd’hui de continuité. À ce stade de son parcours, le temps de jeu devient une priorité.

Selon les informations croisées de La Provence et Foot Mercato, l’OM discute d’un prêt sans option d’achat avec le Gimnàstic de Tarragone. Si les échanges aboutissent, le Minot terminera la saison en D3 espagnole. Les différentes parties doivent encore se mettre d’accord avant la clôture du marché, programmée ce lundi à 20h.