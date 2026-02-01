Mercato, l'OM a trouvé un accord pour Himad Abdelli

Si l’accord avec Himad Abdelli ne posait plus réellement problème, les discussions entre l’OM et Angers se sont en revanche révélées plus complexes. Le SCO, conscient de l’importance de son milieu de terrain, n’a jamais bradé son joueur. Sous contrat jusqu’au 30 juin, Himad Abdelli représentait à la fois un atout sportif et un levier stratégique pour les dirigeants angevins. Le directeur sportif du SCO n’a d’ailleurs pas hésité à rappeler publiquement que Himad Abdelli pouvait, en cas de statu quo, être réintégré dans le groupe d’Alexandre Dujeux.

Pendant ce temps, à Marseille, Medhi Benatia poursuivait son chantier hivernal. Le directeur du football olympien, concentré sur l’équilibre global de l’effectif, devait composer avec une spirale négative sur le plan sportif. La réception décisive de Rennes en Coupe de France (mardi, 21h 10) occupait les esprits, mais en coulisses, le dossier Himad Abdelli restait une priorité absolue. Selon les informations de La Provence, les deux clubs sont désormais proches d’un accord définitif, seuls des détails administratifs et financiers restant à régler.