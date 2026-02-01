L’Olympique de Marseille avance dans l’ombre, mais les lignes bougent. Englué dans une période sportive délicate, le club phocéen sait que son salut passera aussi par un mercato hivernal maîtrisé. À l’approche d’une échéance cruciale en Coupe de France et alors que le temps presse avant la clôture du marché, un dossier longtemps jugé sensible semble enfin trouver son épilogue. Au cœur des discussions, Himad Abdelli, une cible identifiée de longue date par la direction olympienne.
Mercato, l'OM a trouvé un accord pour Himad Abdelli
Himad Abdelli a déjà dit oui à l’OM
L’OM n’a jamais réellement caché son intérêt pour Himad Abdelli. Depuis plusieurs semaines, le nom du milieu de terrain international algérien revient avec insistance dans les bureaux de la Commanderie. À 26 ans, Himad Abdelli incarne un profil jugé compatible avec les besoins immédiats de l’effectif marseillais : un joueur capable d’apporter du volume, de la justesse technique et une certaine expérience du haut niveau. Malgré la concurrence, notamment de Lyon, l’OM a pris de l’avance en trouvant rapidement un terrain d’entente avec Himad Abdelli sur les bases contractuelles dès le début du mois de janvier.
Angers ne facilite pas la tâche à l’OM
Si l’accord avec Himad Abdelli ne posait plus réellement problème, les discussions entre l’OM et Angers se sont en revanche révélées plus complexes. Le SCO, conscient de l’importance de son milieu de terrain, n’a jamais bradé son joueur. Sous contrat jusqu’au 30 juin, Himad Abdelli représentait à la fois un atout sportif et un levier stratégique pour les dirigeants angevins. Le directeur sportif du SCO n’a d’ailleurs pas hésité à rappeler publiquement que Himad Abdelli pouvait, en cas de statu quo, être réintégré dans le groupe d’Alexandre Dujeux.
Pendant ce temps, à Marseille, Medhi Benatia poursuivait son chantier hivernal. Le directeur du football olympien, concentré sur l’équilibre global de l’effectif, devait composer avec une spirale négative sur le plan sportif. La réception décisive de Rennes en Coupe de France (mardi, 21h 10) occupait les esprits, mais en coulisses, le dossier Himad Abdelli restait une priorité absolue. Selon les informations de La Provence, les deux clubs sont désormais proches d’un accord définitif, seuls des détails administratifs et financiers restant à régler.
Angers cède enfin, Himad Abdelli attendu à Marseille
Les derniers signaux envoyés par Angers confirment la tendance. L’absence répétée d’Himad Abdelli des groupes convoqués en Ligue 1, notamment lors du déplacement à Metz, a renforcé l’idée d’un départ imminent. Cette mise à l’écart, loin d’être anodine, traduit l’avancée concrète des négociations avec l’OM. À ce stade, plus rien ne semble réellement s’opposer à l’arrivée d’Himad Abdelli sur la Canebière.
Si le calendrier est respecté, l’opération pourrait être finalisée avant la fermeture officielle du mercato, fixée à ce lundi à 20 heures. A en croire La Provence, Himad Abdelli est attendu rapidement à Marseille pour passer sa visite médicale et parapher son contrat, avant de se projeter sur une intégration express dans le groupe. Pour l’OM, l’arrivée de Himad Abdelli représenterait un renfort stratégique, à la fois pour stabiliser le milieu de terrain et envoyer un signal fort dans un contexte sportif délicat.