L’Olympique de Marseille a pris l’habitude de ne pas s’enliser dans des paris ratés. La saison passée l’a prouvé. Et l’exercice en cours confirme cette ligne dure. Quelques mois après le dernier mercato estival, plusieurs dossiers se retrouvent déjà sur la table, dont celui de Matt O’Riley, arrivé avec de grandes promesses.
Matt O'Riley et l’OM, le divorce que personne n’avait vu venir
- AFP
Un mercato estival plein d’espoirs… et de doutes
L’été dernier, l’OM avait frappé un joli coup en obtenant le prêt de Matt O’Riley en provenance de Brighton. Le milieu danois arrivait avec un profil technique séduisant et une réputation flatteuse. Rapidement, Roberto De Zerbi s’était montré convaincu. À tel point que le club phocéen envisageait sérieusement une installation durable du joueur sur la Canebière.
Dans les travées du Vélodrome, son nom circulait déjà comme une future valeur sûre. Le projet semblait clair. L’intégration rapide. Les signaux positifs. Puis tout s’est grippé.
- AFP
Des prestations en chute libre
Depuis plusieurs semaines, Matt O’Riley peine à convaincre. Les matchs s’enchaînent, mais l’impact espéré ne vient plus. Moins juste techniquement. Moins influent dans le jeu. Le Danois traverse une période compliquée, au point de voir son avenir immédiat remis en question.
À Marseille, ce type de passage à vide ne pardonne pas toujours. Angel Gomes se retrouve lui aussi fragilisé, symbole d’un club prêt à trancher sans attendre.
- Getty Images Sport
Un prêt proche de la rupture ?
Selon La Provence, information relayée par Le10Sport, la direction marseillaise a sérieusement envisagé une option radicale. Rompre le prêt de Matt O’Riley dès ce mois de janvier. Une hypothèse réelle, étudiée en interne, preuve d’un malaise bien installé.
Finalement, le scénario le plus brutal ne se produira pas. Le Danois devrait terminer la saison avec le groupe de Roberto De Zerbi. Mais l’alerte reste sérieuse. Très sérieuse. À Marseille, survivre à l’hiver ne garantit rien pour l’été.
- AFP
Une cote en nette baisse en interne
Sur RMC, Florent Germain a confirmé ce refroidissement autour du dossier O’Riley. Le journaliste a livré un constat sans détour :
« Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley. Il est très décevant depuis deux mois. Je ne peux pas affirmer qu’il va faire de vieux os à l’OM. Il faudra surveiller sa situation ».
Un avertissement clair. À l’OM, la patience reste une denrée rare. Et pour Matt O’Riley, l’avenir se joue désormais match après match.