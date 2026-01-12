Matt O'Riley et l’OM, le divorce que personne n’avait vu venir

Sur RMC, Florent Germain a confirmé ce refroidissement autour du dossier O’Riley. Le journaliste a livré un constat sans détour :

« Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley. Il est très décevant depuis deux mois. Je ne peux pas affirmer qu’il va faire de vieux os à l’OM. Il faudra surveiller sa situation ».

Un avertissement clair. À l’OM, la patience reste une denrée rare. Et pour Matt O’Riley, l’avenir se joue désormais match après match.