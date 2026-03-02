Le doute s’installe autour d’Ousmane Dembélé. Entre blessures, tensions contractuelles et nouveau cap stratégique, Paris envisage un virage radical. Une décision forte se dessine en coulisses. L’histoire pourrait prendre un tournant inattendu. Alors que les discussions pour une prolongation d’Ousmane Dembélé stagnent, le Paris Saint-Germain réfléchirait sérieusement à recruter un avant-centre de classe mondiale dès cet été. Une orientation qui change la donne.
Mercato : adieu Ousmane Dembélé, le PSG a pris une décision que personne n’imaginait
- AFP
Une absence qui interroge
Touché au mollet lors du barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-3), Dembélé a manqué trois rencontres consécutives. Paris n’a pas flanché. Match nul spectaculaire au retour contre Monaco (2-2), succès en championnat face au FC Metz (3-0), puis victoire étriquée contre Le Havre AC (0-1). Le bilan comptable reste solide.
Mais le vide saute aux yeux. Sans lui, l’attaque perd en spontanéité. Dembélé incarne ce grain de folie qui renverse un match en une accélération.
- Getty
D’un sommet européen à un coup d’arrêt
Le contraste frappe. Début 2025, l’ailier français marche sur l’eau. Percussions incessantes, gestes décisifs, efficacité retrouvée. Il joue un rôle central dans le sacre continental parisien. Son nom était sur toutes les lèvres jusqu’à ce qu’il remporte pour le Ballon d'Or. La consécration individuelle semble logique.
Puis le corps dit stop. Les pépins physiques s’enchaînent. À 28 ans, chaque alerte soulève des questions. Peut-il maintenir ce niveau sur la durée ? Paris s’interroge.
- Getty
Un bras de fer contractuel
À ces doutes sportifs s’ajoute un dossier sensible : la prolongation. Les échanges coincent. Le clan du joueur souhaiterait une revalorisation salariale majeure, dans la lignée des anciens cadres comme Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé.
Or, le PSG a changé de cap. La direction ne veut plus distribuer de contrats hors normes. L’objectif consiste à maîtriser la masse salariale et préserver l’équilibre du vestiaire. Les positions restent éloignées.
Des rumeurs évoquent même un intérêt de Chelsea FC. Ironie du sort : les Blues affrontent Paris en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le feuilleton prend une tournure électrique. Aussi, l’ancien ailier du Barça est annoncé dans le viseur des cadors de la Saudi Pro League.
- AFP
Paris vise un numéro 9
Dans ce contexte, une information a circulé ces dernières heures. Le compte PSGInside-Actus affirme qu’une décision interne aurait déjà été validée : recruter un attaquant axial de très haut niveau.
« C’est acté : le Paris Saint-Germain recrutera un numéro 9 cet été. Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer, ni de bricoler. Cet été, l’objectif est clair : du lourd », indique le média.
Le message ne laisse aucune place au doute. Paris veut une référence mondiale en pointe. Une recrue capable de porter l’équipe lors des grands rendez-vous.
Si ce choix se confirme, l’équilibre offensif changera profondément. Dembélé ne sera plus l’unique arme majeure. Pire : une offre conséquente pourrait pousser les dirigeants à trancher.
- (C)Getty Images
Le fantasme Haaland
Un nom revient avec insistance : Erling Haaland. Actuellement à Manchester City, le Norvégien coche toutes les cases. Puissance, régularité, présence dans la surface, impact médiatique.
Son contrat court jusqu’en 2034. Pourtant, l’environnement du club anglais reste fragile en raison des procédures liées au fair-play financier de la Premier League. Des sanctions lourdes pourraient bouleverser la hiérarchie. En cas de secousse sportive, un départ de cadres deviendrait plausible.
Le PSG surveille discrètement. Le Qatar dispose des ressources nécessaires pour frapper fort si une fenêtre s’ouvre.
- AFP
Un été décisif s’annonce
Paris ne veut plus bricoler. Le club cherche un leader offensif capable de faire basculer les demi-finales européennes. Cette stratégie envoie un signal clair : personne n’est intouchable.
Pour Dembélé, l’heure du choix approche. Soit il accepte le cadre salarial fixé par la direction, soit l’aventure parisienne pourrait s’arrêter plus tôt que prévu. Le football moderne avance vite. Très vite.
Entre ambitions personnelles, équilibre financier et quête d’un nouveau patron en attaque, l’été 2026 s’annonce brûlant dans la capitale. Le PSG prépare un mouvement fort. Et le nom d’Ousmane Dembélé ne figure plus au centre du projet avec la même évidence.