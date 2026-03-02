Mercato : adieu Ousmane Dembélé, le PSG a pris une décision que personne n’imaginait

Dans ce contexte, une information a circulé ces dernières heures. Le compte PSGInside-Actus affirme qu’une décision interne aurait déjà été validée : recruter un attaquant axial de très haut niveau.

« C’est acté : le Paris Saint-Germain recrutera un numéro 9 cet été. Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer, ni de bricoler. Cet été, l’objectif est clair : du lourd », indique le média.

Le message ne laisse aucune place au doute. Paris veut une référence mondiale en pointe. Une recrue capable de porter l’équipe lors des grands rendez-vous.

Si ce choix se confirme, l’équilibre offensif changera profondément. Dembélé ne sera plus l’unique arme majeure. Pire : une offre conséquente pourrait pousser les dirigeants à trancher.