Mercato : adieu Ousmane Dembélé, le PSG a pris une décision que personne n’imaginait

Le PSG prépare un séisme offensif. Et si l’été 2026 marquait la fin de l’ère Dembélé ?

Le doute s’installe autour d’Ousmane Dembélé. Entre blessures, tensions contractuelles et nouveau cap stratégique, Paris envisage un virage radical. Une décision forte se dessine en coulisses. L’histoire pourrait prendre un tournant inattendu. Alors que les discussions pour une prolongation d’Ousmane Dembélé stagnent, le Paris Saint-Germain réfléchirait sérieusement à recruter un avant-centre de classe mondiale dès cet été. Une orientation qui change la donne.

