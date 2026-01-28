Mercato PSG : Ousmane Dembélé en Arabie saoudite, l’offre pharaonique

Après Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema, la Saudi Pro League vise une nouvelle figure mondiale. Et cette fois, la cible se nomme Ousmane Dembélé. D’après les informations de Sky Sports, le championnat saoudien travaille activement sur une opération d’envergure afin d’attirer l’attaquant du PSG à l’été prochain, juste après la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin – 19 juillet).

Des représentants de la SPL auraient déjà engagé « des démarches préliminaires » et prépareraient « un important package financier » pour convaincre le Ballon d’Or 2025. L’objectif est clair : frapper fort lors d’un mercato estival annoncé comme stratégique, alors que plusieurs contrats majeurs arrivent à échéance, dont celui de Karim Benzema à Al-Ittihad, qui est annoncé proche d’un retour en Europe.