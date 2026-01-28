À plusieurs mois de l’ouverture du mercato estival, un dossier commence déjà à agiter les coulisses du PSG. Selon des informations venues d’Angleterre, l’Arabie saoudite prépare une offensive spectaculaire pour Ousmane Dembélé. Un scénario encore hypothétique, mais suivi de très près à Paris.
Mercato PSG : Ousmane Dembélé en Arabie saoudite, l’offre pharaonique
- (C)Getty Images
L’Arabie saoudite rêve d’un nouveau coup XXL
Après Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema, la Saudi Pro League vise une nouvelle figure mondiale. Et cette fois, la cible se nomme Ousmane Dembélé. D’après les informations de Sky Sports, le championnat saoudien travaille activement sur une opération d’envergure afin d’attirer l’attaquant du PSG à l’été prochain, juste après la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin – 19 juillet).
Des représentants de la SPL auraient déjà engagé « des démarches préliminaires » et prépareraient « un important package financier » pour convaincre le Ballon d’Or 2025. L’objectif est clair : frapper fort lors d’un mercato estival annoncé comme stratégique, alors que plusieurs contrats majeurs arrivent à échéance, dont celui de Karim Benzema à Al-Ittihad, qui est annoncé proche d’un retour en Europe.
- Getty
Un timing soigneusement choisi
Le calendrier n’a rien d’un hasard. À 28 ans, Dembélé se trouve au sommet de sa carrière. Performant avec le PSG, pilier de l’équipe de France, il vise un deuxième titre mondial l’été prochain. Son contrat avec Paris court jusqu’en 2028, mais la question de son avenir s’invite déjà dans les discussions.
Pour l’instant, le joueur reste focalisé sur ses objectifs sportifs. Aucune sortie publique, aucun signal fort. Mais en coulisses, le marché s’agite. L’Arabie saoudite souhaite renouveler ses têtes d’affiche, attirer un public plus large et continuer à installer son championnat sur la carte du football mondial.
- Getty
Le PSG a déjà lancé les discussions
Paris ne se contente pas d’observer. Comme révélé par RMC Sport ces dernières semaines, le PSG a pris les devants en entamant des échanges avec l’entourage de Dembélé. Une première proposition orale a été soumise, avec l’idée d’une prolongation accompagnée d’une revalorisation salariale.
Le club souhaite toutefois rester fidèle à sa nouvelle ligne de conduite. Pas de dérapage. Pas de déséquilibre interne. Le statut du joueur impose un effort, mais dans un cadre précis. Côté Dembélé, l’attente porte sur une reconnaissance à la hauteur de son rôle et de sa saison, sans pour autant réclamer les montants perçus par Kylian Mbappé lors de son dernier contrat parisien.
- AFP
Al-Khelaïfi pose un cadre très clair
La semaine écoulée, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement rappelé la philosophie du club sur Canal+. « La politique du club, c’est qu’il y a un salary cap des joueurs, tout le monde le sait et tout le monde doit le respecter... Le club est plus important que tout le monde », déclarait-il. Un message limpide.
Le président parisien n’a toutefois pas caché son attachement au joueur. « Ousmane est une légende du club ». Avant d’ajouter : « J’adore Ousmane comme joueur, et comme personne aussi. C’est une magnifique personne ». Une déclaration qui illustre la volonté du PSG de conserver sa star, sans céder à une surenchère incontrôlée.
- Getty
Une opération encore incertaine
À ce stade, aucune offre officielle n’a été transmise au PSG, selon RMC Sport. L’intérêt existe, le projet se construit, mais rien n’est encore concret. Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports spécialiste du mercato, reste prudent.
« Si cela se produit, ce serait le plus gros coup pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival important et l'un des joueurs qu'ils souhaitent recruter est Ousmane Dembélé. Est-ce possible ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football en Arabie saoudite est en train de changer », a-t-il indiqué.
Il précise également l’évolution du modèle économique saoudien, désormais plus ouvert aux investissements privés. « Ils pourraient très bien essayer de le recruter, mais il reste à voir s'il voudrait aller en Arabie saoudite alors qu'il est au sommet de sa forme », a-t-il ajouté pour conclure.
Comme plusieurs autres stars, l’avenir d’Ousmane Dembélé pourrait s’écrire en Arabie saoudite dans les prochains mois.