« Manchester City bénéficie d'une impunité totale » : le président de la Liga fustige la Premier League au sujet des 115 accusations portées contre le club pour violation du fair-play financier
La ville et la Premier League critiquées
Le président de la Liga, Tebas, a critiqué le temps qu'il a fallu à City pour ressentir les répercussions des 115 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, l'enquête de la Premier League étant toujours en cours.
Tebas a déclaré lors du Financial Times Business of Football Summit à Londres : « Je comprends qu'il s'agit d'un échec (de gouvernance) – cela s'est produit avec Manchester City et d'autres clubs observent et écoutent.
(Les autres clubs) sont sanctionnés par des amendes, des retraits de points, et c'est normal si vous ne respectez pas les règles. Mais Manchester City bénéficie d'une impunité.
Je parle à beaucoup de clubs de Premier League, et la majorité d'entre eux ne comprennent pas non plus cette situation. Cela affaiblit l'institution. »
Il a ajouté : « Ce n'est pas seulement le retard, c'est la situation générale. Quand une grande institution comme la Premier League doit avoir des règles de fair-play financier, il faut une grande sécurité juridique dans la compétition et entre les clubs.
Les citoyens doivent penser que le système est équitable pour tous, qu'il n'est pas arbitraire, qu'il est objectif. Lorsque vous avez ce type de situation, vous générez de l'incertitude et cela nuit à l'image d'une institution. »
Manchester City maintient son innocence
City a toujours clamé son innocence et insiste sur le fait qu'il dispose d'un « ensemble complet de preuves irréfutables » qui permettra de blanchir son nom.
Tebas a toutefois déclaré : « On ne peut tout simplement pas céder, car la valeur de la sécurité juridique est plus importante. Nous ne pouvons pas être arbitraires, nous devons être fermes. »
Le directeur général de la Premier League, peut-être en réponse à la remarque de l'Espagnol, a insisté sur le fait qu'il ne pouvait donner aucune autre information.
Il a ajouté : « Je ne peux pas en parler, je ne peux pas parler du calendrier.
Je ne peux tout simplement pas faire de commentaires. Après avoir passé trois ans sans faire de commentaires, je ne vais pas commencer maintenant. Au-delà de ce cas particulier, tout régulateur souhaite que son système judiciaire soit efficace et fonctionne rapidement. C'est tout ce que je peux dire. »
60 points de pénalité pour Manchester City ?
On suppose que City pourrait subir une importante déduction de points s'il est reconnu coupable.
Kieran Maguire, expert en finance dans le domaine du football, a déclaré à The Overlap, présenté par Sky Bet : « Nous avons plus de 115 chefs d'accusation, alors que se passera-t-il si le rapport est de 70-50 en faveur de la Premier League ou en faveur de Manchester City ? Si Manchester City est reconnu coupable de non-coopération, ce qui est assez probable, le club risque une amende importante, car c'est ce que nous avons vu avec l'UEFA et les retraits de points qui ont été prononcés. S'il s'agit d'un retrait de points, je pense que la Premier League considérera cela comme une victoire. »
À un moment donné, il a été avancé que City pourrait être exclu de la Premier League. Maguire a réitéré pourquoi cela ne pouvait pas arriver, mais les Blues pourraient être pénalisés par une lourde perte de points qui les ferait chuter au classement. Des changements radicaux pourraient également avoir lieu au niveau de la direction.
Maguire a poursuivi en disant : « La Premier League ne peut pas reléguer Manchester City en League One ou en League Two, car c'est une décision qui relève de l'EFL et Manchester City n'a fait l'objet d'aucune accusation prouvée par l'EFL. Par conséquent, il doit s'agir d'une déduction de points.
Si l'on examine les précédents, Everton et Nottingham Forest ont subi des retraits de six et quatre points pour une seule infraction sur une période de trois ans. Les accusations portées contre Manchester City couvrent une période de neuf ans, ce qui est beaucoup plus important.
Nous ne sommes pas certains des chiffres exacts, mais ils seront probablement assez importants. Je pense qu'il faut ajouter un zéro à ce que nous avons vu pour Forest et Everton, donc une déduction comprise entre 40 et 60 points serait logique, dans la mesure où cela serait cohérent avec les autres décisions que nous avons vues. »
Et ensuite ?
City affrontera Leeds United à l'extérieur lors de son prochain match. Il compte actuellement cinq points de retard sur le leader Arsenal, avec un match en moins.
