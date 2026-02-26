« Manchester City bénéficie d'une impunité totale » : le président de la Liga fustige la Premier League au sujet des 115 accusations portées contre le club pour violation du fair-play financier

Le président de la Liga, Tebas, a critiqué le temps qu'il a fallu à City pour ressentir les répercussions des 115 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, l'enquête de la Premier League étant toujours en cours.

Tebas a déclaré lors du Financial Times Business of Football Summit à Londres : « Je comprends qu'il s'agit d'un échec (de gouvernance) – cela s'est produit avec Manchester City et d'autres clubs observent et écoutent.

(Les autres clubs) sont sanctionnés par des amendes, des retraits de points, et c'est normal si vous ne respectez pas les règles. Mais Manchester City bénéficie d'une impunité.

Je parle à beaucoup de clubs de Premier League, et la majorité d'entre eux ne comprennent pas non plus cette situation. Cela affaiblit l'institution. »

Il a ajouté : « Ce n'est pas seulement le retard, c'est la situation générale. Quand une grande institution comme la Premier League doit avoir des règles de fair-play financier, il faut une grande sécurité juridique dans la compétition et entre les clubs.

Les citoyens doivent penser que le système est équitable pour tous, qu'il n'est pas arbitraire, qu'il est objectif. Lorsque vous avez ce type de situation, vous générez de l'incertitude et cela nuit à l'image d'une institution. »