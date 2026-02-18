PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé, blessé

Le PSG a frôlé la rupture. Deux offensives monégasques, deux buts encaissés. En quelques minutes, le décor se fige. Paris doute. Les visages se ferment. Comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Dembélé quitte la pelouse dès la 26e minute, touché au mollet gauche. Le coup fait mal. L’équipe accuse le choc.

Luis Enrique décide alors de lancer Désiré Doué. Un pari assumé. Le jeune offensif traverse une période agitée, avec en toile de fond la défaite à Rennes et des rumeurs de tensions internes. Sur le terrain, il répond sans détour. Première prise de balle, frappe puissante sous la barre et réduit l’écart.

Il enchaîne. Une nouvelle tentative oblige Köhn à repousser, Hakimi surgit pour maintenir Paris dans le match. Puis Doué inscrit un doublé et scelle le succès (2-3). Sa prestation impressionne.

Au micro de Canal+, Luis Enrique défend son joueur : « Tout le monde le tuait les dernières semaines. C’est un joueur incroyable, un joueur différent ». Le ton tranche. Le message aussi.