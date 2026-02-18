Vainqueur 2-3 sur la pelouse de Monaco en barrage aller de Ligue des champions, le PSG a vécu une soirée intense. Entre scénario renversant et blessure d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique a livré son analyse en conférence de presse.
PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé, blessé
- AFP
Un départ cauchemardesque, puis la révolte
Le PSG a frôlé la rupture. Deux offensives monégasques, deux buts encaissés. En quelques minutes, le décor se fige. Paris doute. Les visages se ferment. Comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Dembélé quitte la pelouse dès la 26e minute, touché au mollet gauche. Le coup fait mal. L’équipe accuse le choc.
Luis Enrique décide alors de lancer Désiré Doué. Un pari assumé. Le jeune offensif traverse une période agitée, avec en toile de fond la défaite à Rennes et des rumeurs de tensions internes. Sur le terrain, il répond sans détour. Première prise de balle, frappe puissante sous la barre et réduit l’écart.
Il enchaîne. Une nouvelle tentative oblige Köhn à repousser, Hakimi surgit pour maintenir Paris dans le match. Puis Doué inscrit un doublé et scelle le succès (2-3). Sa prestation impressionne.
Au micro de Canal+, Luis Enrique défend son joueur : « Tout le monde le tuait les dernières semaines. C’est un joueur incroyable, un joueur différent ». Le ton tranche. Le message aussi.
« L’équipe a été sensationnelle, dans sa mentalité »
Au-delà du cas Doué, l’entraîneur espagnol insiste sur la réaction collective. « On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeunes avec beaucoup d’ambition mais je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance et il a été très important », souligne-t-il.
Le scénario du match aurait pu plomber le PSG. « Ça a été particulier parce que la première action, ça finit en but. La deuxième fois qu’ils viennent dans notre surface, ça a fait but aussi. Ça a été compliqué. C’est facile de perdre la confiance individuellement et collectivement. On a surmonté cela, on s’est créé des occasions, on a raté un pénalty aussi ».
À 0-2, après l’échec de Vitinha sur penalty, le doute plane. Paris ne lâche pas. Les Parisiens accélèrent, prennent des risques, imposent leur rythme. « L’équipe a été sensationnelle, dans sa mentalité », savoure Luis Enrique.
Dembélé, une inquiétude mesurée
La victoire compte. La blessure de Dembélé aussi. L’ailier parisien ressent une gêne après un choc en début de rencontre. Il tente de continuer. Il s’arrête.
Luis Enrique tempère : « C’est le foot. On cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle. On connaît l’aspect physique de chaque joueur. Aucun risque. Il a fait l’entraînement normal. Il faudra voir s’il y a une blessure. C’est un coup dans les 15 premières minutes, après il n’a pas pu courir. Mais on cherche à gérer ça de la meilleure des manières. Il y a des joueurs plus habitués ».
Le staff médical évalue la situation. Paris espère récupérer son ailier pour le barrage retour au Parc des Princes dans une semaine.
Un PSG jeune, ambitieux et toujours en course
Ce succès à Monaco offre un avantage précieux. Rien n’est acquis. Le PSG devra confirmer à domicile. Luis Enrique affiche une ambition claire. Son groupe, jeune et volontaire, montre du caractère. Le club de la capitale assume son statut et vise plus loin.
La réponse viendra au retour. Paris avance. Monaco reste en embuscade. Et Dembélé, lui, concentre toutes les attentions.