PSG - Chelsea : des retrouvailles explosives dans une partie de tableau infernale

Le tirage au sort a tranché et ravivé de vieux souvenirs. Entre le FC Barcelone et Chelsea, le Paris Saint-Germain a vu le sort lui désigner les Blues. C’est un classique européen des années 2010 qui renaît, rappelant autant le traumatisme d'un but de Demba Ba en 2014 que les qualifications héroïques de 2015 et 2016 à dix contre onze. Mais au-delà de la nostalgie, il y a un compte récent à régler. Chelsea est la seule équipe à avoir privé le PSG d'un titre en 2025, en remportant la finale de la Coupe du Monde des Clubs en juillet dernier. Une revanche s'impose donc pour les champions d'Europe en titre.