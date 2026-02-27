Goal.com
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
PSG - Chelsea : des retrouvailles explosives dans une partie de tableau infernale

Le verdict est tombé ce vendredi : le PSG affrontera Chelsea en huitièmes de finale. Si Paris évite le Barça, il hérite d'un parcours semé d'embûches pour espérer conserver sa couronne européenne.

Le tirage au sort a tranché et ravivé de vieux souvenirs. Entre le FC Barcelone et Chelsea, le Paris Saint-Germain a vu le sort lui désigner les Blues. C’est un classique européen des années 2010 qui renaît, rappelant autant le traumatisme d'un but de Demba Ba en 2014 que les qualifications héroïques de 2015 et 2016 à dix contre onze. Mais au-delà de la nostalgie, il y a un compte récent à régler. Chelsea est la seule équipe à avoir privé le PSG d'un titre en 2025, en remportant la finale de la Coupe du Monde des Clubs en juillet dernier. Une revanche s'impose donc pour les champions d'Europe en titre.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le piège tactique de Liam Rosenior

    Si Chelsea semble moins effrayant que le Barça sur le papier, la méfiance est de mise. Le club londonien est désormais dirigé par Liam Rosenior, un technicien que le PSG connaît bien. L'ancien entraîneur de Strasbourg a souvent su poser des problèmes tactiques insolubles aux Parisiens lorsqu'il officiait en Ligue 1. Sa connaissance intime des forces et faiblesses du système de Luis Enrique est un atout majeur pour les Anglais. Paris, qui sort d'un barrage laborieux contre Monaco (5-4 sur l'ensemble des deux matchs), devra élever son niveau de jeu pour ne pas tomber dans le panneau.

  • FBL-EUR-C1-PSG-MONACOAFP

    Un parcours du combattant vers la finale

    La véritable mauvaise nouvelle de ce tirage réside dans la projection. Paris a atterri dans la moitié de tableau la plus relevée, une véritable "zone de la mort". En cas de qualification, les Parisiens retrouveraient probablement Liverpool (opposé à Galatasaray) en quarts. Pour la demi-finale, le menu proposerait le Bayern Munich, l'Atalanta, ou le vainqueur du choc titanesque entre le Real Madrid et Manchester City. A contrario, la voie semble beaucoup plus dégagée de l'autre côté pour Arsenal ou Barcelone, qui ne croiseront ces monstres qu'en finale.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Real Madrid - City, l'inévitable classique

    C'est l'autre immense information de ce vendredi : pour la cinquième année consécutive, le Real Madrid et Manchester City vont croiser le fer en phase éliminatoire. Cette finale avant l'heure focalisera l'attention mondiale, éclipsant presque les autres affiches. Dans le reste du tableau, le Bayern Munich devra se méfier de l'Atalanta Bergame, tombeuse de Dortmund, tandis que le duel entre l'Atlético de Madrid et Tottenham promet une opposition de styles radicale et indécise.

  • FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Le rêve nordique continue

    Au milieu des mastodontes, une belle histoire subsiste. Bodo/Glimt, héroïque face à l'Inter au tour précédent, a hérité du Sporting Portugal. Un tirage qui permet aux Norvégiens de croire encore en leur étoile et de prolonger une épopée rafraîchissante. De leur côté, Arsenal et le Bayer Leverkusen offriront une confrontation tactique alléchant. Les dés sont jetés, et pour le PSG, la défense du titre s'annonce comme un immense défi, dès les huitièmes.

