Le tirage au sort a tranché et ravivé de vieux souvenirs. Entre le FC Barcelone et Chelsea, le Paris Saint-Germain a vu le sort lui désigner les Blues. C’est un classique européen des années 2010 qui renaît, rappelant autant le traumatisme d'un but de Demba Ba en 2014 que les qualifications héroïques de 2015 et 2016 à dix contre onze. Mais au-delà de la nostalgie, il y a un compte récent à régler. Chelsea est la seule équipe à avoir privé le PSG d'un titre en 2025, en remportant la finale de la Coupe du Monde des Clubs en juillet dernier. Une revanche s'impose donc pour les champions d'Europe en titre.
PSG - Chelsea : des retrouvailles explosives dans une partie de tableau infernale
- Getty Images Sport
Le piège tactique de Liam Rosenior
Si Chelsea semble moins effrayant que le Barça sur le papier, la méfiance est de mise. Le club londonien est désormais dirigé par Liam Rosenior, un technicien que le PSG connaît bien. L'ancien entraîneur de Strasbourg a souvent su poser des problèmes tactiques insolubles aux Parisiens lorsqu'il officiait en Ligue 1. Sa connaissance intime des forces et faiblesses du système de Luis Enrique est un atout majeur pour les Anglais. Paris, qui sort d'un barrage laborieux contre Monaco (5-4 sur l'ensemble des deux matchs), devra élever son niveau de jeu pour ne pas tomber dans le panneau.
- AFP
Un parcours du combattant vers la finale
La véritable mauvaise nouvelle de ce tirage réside dans la projection. Paris a atterri dans la moitié de tableau la plus relevée, une véritable "zone de la mort". En cas de qualification, les Parisiens retrouveraient probablement Liverpool (opposé à Galatasaray) en quarts. Pour la demi-finale, le menu proposerait le Bayern Munich, l'Atalanta, ou le vainqueur du choc titanesque entre le Real Madrid et Manchester City. A contrario, la voie semble beaucoup plus dégagée de l'autre côté pour Arsenal ou Barcelone, qui ne croiseront ces monstres qu'en finale.
- Getty Images Sport
Real Madrid - City, l'inévitable classique
C'est l'autre immense information de ce vendredi : pour la cinquième année consécutive, le Real Madrid et Manchester City vont croiser le fer en phase éliminatoire. Cette finale avant l'heure focalisera l'attention mondiale, éclipsant presque les autres affiches. Dans le reste du tableau, le Bayern Munich devra se méfier de l'Atalanta Bergame, tombeuse de Dortmund, tandis que le duel entre l'Atlético de Madrid et Tottenham promet une opposition de styles radicale et indécise.
- Getty Images Sport
Le rêve nordique continue
Au milieu des mastodontes, une belle histoire subsiste. Bodo/Glimt, héroïque face à l'Inter au tour précédent, a hérité du Sporting Portugal. Un tirage qui permet aux Norvégiens de croire encore en leur étoile et de prolonger une épopée rafraîchissante. De leur côté, Arsenal et le Bayer Leverkusen offriront une confrontation tactique alléchant. Les dés sont jetés, et pour le PSG, la défense du titre s'annonce comme un immense défi, dès les huitièmes.