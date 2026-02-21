Le PSG dompte Metz et reprend les rênes de la Ligue 1 (3-0)

Quelques heures après la défaite de Lens contre Monaco (2-3), le PSG avait l’occasion de reprendre la tête du championnat. Et, le club de la capitale ne s’est pas manqué face au FC Metz, ce samedi soir. Le ton était d’ailleurs très vite donné avec une ouverture du score précoce dans ce match. Dès la 3e minute, Désiré Doué profitait d’une ouverture de Warren Zaire-Emery pour s’emmener le ballon et lober Jonathan Fischer avec réussite (1-0, 3e).

Les Parisiens mettaient ensuite logiquement les pieds sur le ballon face aux Grenats qui se contentaient de subir dans leur moitié de terrain. Mais Metz parvenait quand même à repousser les attaques parisiennes pour éviter le break. Toutefois, l’insistance des attaquants du PSG faisait finalement craquer Fischer et sa défense sur un centre in-extrémis de Gonçalo Ramos qui permettait à Bradley Barcola de marquer de la tête dans le but vide (2-0, 45e+4). Le break est fait juste avant la mi-temps.