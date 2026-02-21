Le Paris Saint-Germain affrontait le FC Metz, samedi soir, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Un match largement maîtrisé par les Parisiens qui n’ont laissé aucune chance aux Grenats.
Le PSG dompte Metz et reprend les rênes de la Ligue 1 (3-0)
- AFP
Paris prend les devants, Metz recule
Quelques heures après la défaite de Lens contre Monaco (2-3), le PSG avait l’occasion de reprendre la tête du championnat. Et, le club de la capitale ne s’est pas manqué face au FC Metz, ce samedi soir. Le ton était d’ailleurs très vite donné avec une ouverture du score précoce dans ce match. Dès la 3e minute, Désiré Doué profitait d’une ouverture de Warren Zaire-Emery pour s’emmener le ballon et lober Jonathan Fischer avec réussite (1-0, 3e).
Les Parisiens mettaient ensuite logiquement les pieds sur le ballon face aux Grenats qui se contentaient de subir dans leur moitié de terrain. Mais Metz parvenait quand même à repousser les attaques parisiennes pour éviter le break. Toutefois, l’insistance des attaquants du PSG faisait finalement craquer Fischer et sa défense sur un centre in-extrémis de Gonçalo Ramos qui permettait à Bradley Barcola de marquer de la tête dans le but vide (2-0, 45e+4). Le break est fait juste avant la mi-temps.
- AFP
Metz abdique, le PSG assure
La pause ne changeait pas grand-chose au sort des Messins qui continuaient de subir dans le jeu face au PSG. Mais les hommes de Luis Enrique manquaient également d’accélérer et n’inquiétaient pas, pour autant, Metz. Les entrées combinées de Vitinha, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia n’apportaient toujours pas la vitesse espérée par le technicien espagnol dans le jeu. Il fallait attendre l’entrée dans le dernier quart d’heure pour voir enfin un nouvel éclair dans ce match grâce à Gonçalo Ramos qui profitait d’une récupération de Lucas Hernandez pour fusiller Fischer (3-0, 76e).
Le score en restait jusqu’au coup de sifflet final et le PSG pouvait savourer un nouveau succès en championnat, une semaine après avoir chuté à Rennes (3-1). Une victoire qui permet au Paris Saint-Germain (1er, 54 pts) de récupérer le fauteuil de leader aux dépens du RC Lens (2e, 52 pts), à quatre jours du barrage retour de Ligue des Champions contre l’AS Monaco (succès 2-3 à l’aller). De son côté, le FC Metz (18e, 13 pts) n’a pas existé face aux Parisiens et se dirige tout droit vers la Ligue 2.