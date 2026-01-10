Mercato, le clan Dembélé met la pression au PSG

Cette complexité est renforcée par le rôle central de l’agent d’Ousmane Dembélé. Au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a détaillé l’ampleur des discussions en cours : « Le PSG est sur d’autres prolongations que Dembélé ? Oui, effectivement, notamment avec Bradley Barcola, qui a pour agent le même que Dembélé. Il va y avoir pas mal des négociations concernant cet agent, Moussa Sissoko. Il va échanger pas mal avec Nasser Al-Khelaïfi ».

Le clan Ousmane Dembélé dispose ainsi d’un levier supplémentaire dans les discussions. Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé, est également impliqué dans d’autres dossiers majeurs du PSG. Fabrice Hawkins, cité par Le 10 Sport, a poursuivi sur RMC : « Chacun va défendre ses intérêts, mais Moussa Sissoko est très bien implanté au PSG. Il représente aussi les intérêts de Doué et pour qui il sera question d’une prolongation la saison prochaine je pense ». Autant d’éléments qui placent le PSG face à une équation délicate.