Le Paris Saint-Germain pensait avancer sereinement sur le dossier Ousmane Dembélé, mais la réalité s’annonce bien plus complexe. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, la question de la prolongation de l’international français cristallise déjà de fortes tensions. Les attentes financières élevées du clan Ousmane Dembélé, combinées à une stratégie globale de renouvellement des cadres, placent la direction parisienne face à un choix stratégique majeur, susceptible d’influencer l’ensemble du mercato à venir.
Mercato, le clan Dembélé met la pression au PSG
Ousmane Dembélé refuse de prolonger avec le PSG
Sous contrat jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé reste solidement lié au PSG, mais le club de la capitale souhaite sécuriser son avenir sur le long terme. Selon les informations de RMC Sport, une première offre de prolongation a été transmise à Ousmane Dembélé par la direction parisienne. Cette proposition visait à anticiper toute instabilité future autour du joueur, considéré comme un élément central du projet sportif mené par Luis Enrique.
Toutefois, cette approche s’est rapidement heurtée aux exigences du clan Ousmane Dembélé. D’après Foot Mercato, l’offre du PSG, estimée autour de 30 millions d’euros annuels, aurait été refusée. Le clan Ousmane Dembélé jugerait ce montant insuffisant au regard du statut du joueur et de son importance sportive, réclamant un salaire proche du double pour envisager un accord. À ce stade, les positions apparaissent donc très éloignées.
Un bras de fer financier assumé par le clan Dembélé
Ce fossé salarial explique pourquoi les négociations autour d’Ousmane Dembélé s’annoncent longues et délicates. Bien que le contrat actuel de l’attaquant court encore sur plusieurs saisons, le clan Ousmane Dembélé ne semble pas disposé à revoir ses prétentions à la baisse. Le PSG, de son côté, doit composer avec une politique salariale encadrée, soucieuse de préserver l’équilibre économique du club.
La situation d’Ousmane Dembélé dépasse cependant le simple cadre individuel. Le PSG est engagé simultanément dans plusieurs discussions contractuelles, et le dossier Ousmane Dembélé pourrait servir de référence pour d’autres négociations. La direction parisienne sait qu’un effort trop important pourrait créer un précédent, tandis qu’un refus catégorique pourrait tendre durablement les relations avec le joueur et son entourage.
L’agent de Dembélé au cœur de plusieurs dossiers au PSG
Cette complexité est renforcée par le rôle central de l’agent d’Ousmane Dembélé. Au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a détaillé l’ampleur des discussions en cours : « Le PSG est sur d’autres prolongations que Dembélé ? Oui, effectivement, notamment avec Bradley Barcola, qui a pour agent le même que Dembélé. Il va y avoir pas mal des négociations concernant cet agent, Moussa Sissoko. Il va échanger pas mal avec Nasser Al-Khelaïfi ».
Le clan Ousmane Dembélé dispose ainsi d’un levier supplémentaire dans les discussions. Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé, est également impliqué dans d’autres dossiers majeurs du PSG. Fabrice Hawkins, cité par Le 10 Sport, a poursuivi sur RMC : « Chacun va défendre ses intérêts, mais Moussa Sissoko est très bien implanté au PSG. Il représente aussi les intérêts de Doué et pour qui il sera question d’une prolongation la saison prochaine je pense ». Autant d’éléments qui placent le PSG face à une équation délicate.