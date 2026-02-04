À Paris, le cas Ousmane Dembélé agite les couloirs du club et divise les observateurs. Entre rumeurs, fuites contrôlées et silences calculés, la prolongation du Ballon d’Or 2025 prend des allures de casse-tête. Une chose semble pourtant claire : le PSG refuse toute marche arrière sur sa nouvelle ligne de conduite.
Ousmane Dembélé, les nouvelles révélations incroyables sur ses réclamations XXL au PSG
Un feuilleton aux versions contradictoires
Difficile d’y voir clair dans ce dossier brûlant. D’un côté, le PSG assure que les discussions n’ont pas réellement débuté. De l’autre, l’entourage d’Ousmane Dembélé insiste sur une attente forte : un salaire cohérent avec son statut de Ballon d’Or 2025. Au milieu de ce brouillard, une voix tranche. Celle de Bruno Salomon, journaliste d’Ici Paris Ile-de-France, qui se montre catégorique :
« Pour moi, il y a un vrai problème avec Ousmane Dembélé. Paris n’acceptera pas les conditions qu’il souhaite, c’est-à-dire un truc totalement délirant qui nous ferait revenir à des époques de Mbappé, Neymar ou Messi. C’est fini, ça ! »
Un message limpide. Le club refuse de replonger dans les excès du passé.
Le chiffre qui fait trembler Paris
Selon ces informations, Ousmane Dembélé ne viserait pas simplement une hausse raisonnable. La trentaine de millions d’euros par saison évoquée côté parisien ne suffirait pas. En coulisses, un chiffre circule avec insistance : minimum 50 millions d’euros annuels. Une somme colossale, déjà mentionnée par plusieurs médias, et qui placerait le PSG face à un mur.
Pourtant, comme l’a révélé RMC Sport, le club a tenté d’anticiper. Des échanges ont bien eu lieu avec le clan Dembélé. Une première proposition orale a même émergé, avec une prolongation assortie d’une revalorisation. Insuffisant, semble-t-il, pour satisfaire les attentes du joueur.
Une reconnaissance attendue, sans référence à Mbappé
Le discours du camp Dembélé se veut plus nuancé. L’objectif ne serait pas de réclamer les montants touchés par Kylian Mbappé lors de son dernier contrat. L’idée repose davantage sur une reconnaissance sportive et symbolique, en lien avec une saison aboutie et un trophée individuel suprême. Mais à Paris, la ligne reste ferme.
La nouvelle doctrine du PSG. Nasser al-Khelaïfi l’a répété récemment. Il adore son joueur. Toutefois, une règle prévaut désormais : une politique salariale stricte, où personne ne passe au-dessus du club. Ce désaccord commence même à se ressentir sur le terrain, où Ousmane Dembélé affiche un rendement bien inférieur à celui d’il y a un an.
Un avenir moins certain qu’il n’y paraît
Sous contrat jusqu’en 2028, le Ballon d’Or 2025 conserve du temps. Deux options se dessinent : revoir ses exigences ou imposer un bras de fer prolongé. À ce stade, un départ en fin de saison, inimaginable il y a six mois, ne relève plus de la fiction. L’Arabie saoudite a déjà inscrit le nom du joueur sur ses tablettes.
Aujourd’hui, Ousmane Dembélé perçoit environ 20 millions d’euros par an, le plus haut salaire du vestiaire. Il en réclamerait désormais le triple. Rien que ça.