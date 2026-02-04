Ousmane Dembélé, les nouvelles révélations incroyables sur ses réclamations XXL au PSG

Difficile d’y voir clair dans ce dossier brûlant. D’un côté, le PSG assure que les discussions n’ont pas réellement débuté. De l’autre, l’entourage d’Ousmane Dembélé insiste sur une attente forte : un salaire cohérent avec son statut de Ballon d’Or 2025. Au milieu de ce brouillard, une voix tranche. Celle de Bruno Salomon, journaliste d’Ici Paris Ile-de-France, qui se montre catégorique :

« Pour moi, il y a un vrai problème avec Ousmane Dembélé. Paris n’acceptera pas les conditions qu’il souhaite, c’est-à-dire un truc totalement délirant qui nous ferait revenir à des époques de Mbappé, Neymar ou Messi. C’est fini, ça ! »

Un message limpide. Le club refuse de replonger dans les excès du passé.