Ligue des champions : le PSG qualifié dans la douleur face à Monaco (2-2)

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour le tour suivant de la Ligue des champions malgré un nul 2-2 contre l’AS Monaco au Parc des Princes. Vainqueur 3-2 à l’aller, le PSG passe sur un score cumulé de 5-4, mais au terme d’une rencontre marquée par de longues séquences de souffrance et une fin de match sous tension.

Monaco a ouvert le score juste avant la pause par Maghnes Akliouche (45e), concrétisant une première période aboutie. Bien organisé et compact, le club de la Principauté a posé des problèmes dans l’entrejeu, profitant des espaces entre les lignes parisiennes. Quelques minutes plus tôt, Mamadou Coulibaly avait déjà manqué une occasion nette face au but, illustrant les difficultés défensives parisiennes.

Le tournant du carton rouge

Le basculement intervient à l’heure de jeu. Déjà averti, Coulibaly est expulsé pour une faute sur Achraf Hakimi (58e). Sur le coup franc suivant, Désiré Doué déborde et centre fort devant le but pour Marquinhos, qui égalise à bout portant (60e). En supériorité numérique, le PSG hausse le rythme et prend l’ascendant.

Getty Images

Six minutes plus tard, Hakimi déclenche une frappe repoussée difficilement par Köhn, et Khvicha Kvaratskhelia suit pour inscrire le 2-1 (66e), donnant deux buts d’avance au cumul. Paris semble alors contrôler les débats face à un Monaco recroquevillé.

Mais l’ASM ne renonce pas. Dans le temps additionnel, Jordan Teze profite d’un centre d’Adingra mal négocié par la défense francilienne pour égaliser (90e+1) et relancer le suspense. Dans la foulée, une tête de Faes frôle le cadre et manque d’emmener les deux équipes en prolongation.

Cette qualification laisse un sentiment contrasté pour le PSG. Solide au score sur l’ensemble des deux matches, le champion d’Europe a cependant affiché des failles, notamment dans l’intensité et la gestion émotionnelle. Monaco, de son côté, peut regretter son indiscipline et une occasion manquée de créer l’exploit.